Voll ist der Parkplatz vor dem VAZ, dennoch wurde ein Schnelltest am Montag-Morgen seinem Namen gerecht. Rund 20 Minuten dauerte die Abnahme, das Ergebnis kam kurz darauf aufs Handy. Nachdem die Bundesregierung einige Lockerungen beschloss, wurde ein Ansturm erwartet. Seit Montag dürfen wieder körpernahe Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, allerdings nur nach Nachweis eines Schnelltests, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Kapazitäten wurden entsprechend angepasst. Unterstützung kommt abermals vom Bundesheer.

Das Testen ist nun auch in einigen Apotheken möglich. Auf der Liste der Apothekerkammer befindet sich für das gesamte St. Pöltner Stadtgebiet bisher allerdings nur eine einzige, nämlich die Sofien-Apotheke in Pottenbrunn. In der Umgebung gibt es derweil noch in Ober-Grafendorf die Möglichkeit sich gratis auf COVID testen zu lassen. Das Angebot soll aber in den nächsten Tagen kontinuierlich ausgebaut werden.

Bei Tests in den Teststationen ist vorhergehende Anmeldung unter https://www.testung.at/anmeldung/ dringend empfohlen. Ansonsten ist noch ein gültiger Lichtbildausweis und die E-Card mitzubringen. Das gilt auch für die Tests bei den Apotheken.

Die Teststationen in Stadt und Bezirk St. Pölten für Montag im Überblick:

St. Pölten 7 bis 13 Uhr

Neulengbach 9 bis 11 Uhr

Ober-Grafendorf 7 bis 10 Uhr

Pressbaum 17 bis 20 Uhr

Pyhra 6.30 bis 8.30 Uhr

Traismauer 15 bis 19 Uhr

Wilhelmsburg 7 bis 11 Uhr

Gablitz 7.30 bis 12.30 Uhr

Frankenfels 17 bis 19 Uhr

Eichgraben 7.30 bis 10.30 Uhr

Asperhofen 16 bis 18 Uhr

Die Teststationen in Stadt und Bezirk St. Pölten für Dienstag im Überblick: