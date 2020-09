„Ich denke positiv“, sagt Martin Pfeffel. Der Direktor der St. Pöltner HTL sieht sich auf eine Fortsetzung des Unterrichts in Corona-Zeiten vorbereitet. Eine schnelle Internet-Verbindung und eine gute Ausstattung mit Laptops beruhigen die Nerven vieler Direktoren höherer Schulen in St. Pölten, auch wenn die Ampel auf Rot springen sollte (siehe Seite 5). Einige Lehrer wurden in der HTL über die Sommermonate noch zusätzlich in digitalen Kommunikationsformen geschult.

Der erste Schultag verläuft aber unabhängig von der Ampelfarbe anders als sonst. Im Mary-Ward-Gymnasium wird auf den Eröffnungsgottesdienst im Dom verzichtet. Bei Schönwetter soll er im Freien am Sportplatz stattfinden. Im BORGL fallen die Schulanfangsfeiern aus. „Wir werden die Kinder sofort in ihre Klassen schicken“, will Direktorin Gabriele Schletz den Austausch unter den Klassen bestmöglich einschränken. Die Neuen werden im Schulhof empfangen. Am Hochkar sollen dann erste Kennenlerntage stattfinden. Alles unter der Voraussetzung, dass keine anderen Corona-Bestimmungen kommen. Die Sport-Schüler werden ohnehin zu den meistgetesteten gehören. Das BORGL kooperiert mit 23 Sportverbänden, bei denen auch regelmäßig getestet wird. Wegen Undiszipliniertheiten ihrer Schüler macht sich Schletz keine Sorgen. „Das sind junge ehrgeizige Sportler. Die wollen sich nicht anstecken, sondern gesund bleiben und jede freie Minute trainieren.“ Es komme selbstverständlich auf die Sportarten an, ob Körperkontakt besteht oder nicht. Ansonsten soll der Abstand aber im BORGL eingehalten werden.

Ob das immer möglich sein wird, bezweifelt Silvia Klimek, Direktorin des Gymnasiums Josefstraße. Derzeit befinden sich 28 Schüler für die Summer School im Gebäude. In einer Woche werden es über 1.000 Schüler sein. „Wir versuchen zu tun, was geht. Die Klassenräume haben aber eine gewisse Größe“, so Klimek. Die Schulklassen werden zeitlich gestaffelt in die Pausen geschickt, die Gangaufsicht durch die Lehrer wird verstärkt. Die Lehrer selbst hätten im neu gestalteten Konferenzraum genug Platz, so Klimek. Sollte es für einen Lehrer dennoch per Attest bestätigt nicht zumutbar sein zu unterrichten, könne er im neuen Schuljahr gegebenenfalls auch von den eigenen vier Wänden aus unterrichten – eine Live-Übertragung direkt aus dem Wohnzimmer.

Besorgt vor dem Schulbeginn zeigt sich Gym-Elternvereins-Obmann Andreas Barnath: „Lehrer und Schüler sind Passagiere und von den Empfehlungen und Verordnungen der Ministerien abhängig.“ Als praktizierender Mediziner sieht er die kommende Erkältungssaison als Problem. Da werde es auch von der Vernunft der Eltern abhängen, kränkliche Kinder zu Hause zu lassen, um keine unnötige Unruhe in die Schulen zu bringen. Von einer Maskenpflicht und regelmäßigen PCR-Tests halte er jedenfalls nichts.

„So lange die Ampel grün ist, haben wir kein Problem“, sagt BORG-Direktorin Gertrud Aumayr. Alle würden mit Hochdruck an den Vorbereitungen für das Schuljahr arbeiten und diverse Szenarien durchspielen. Dazu gehört an der BASOP/ BAfEP auch ein Krisenteam, wie Direktor Fritz Gonaus berichtet. Aufgaben und Verantwortungsbereiche werden genau eingeteilt. Bereits abgesagt wurde der Maturaball im VAZ. „Dafür gibt es einfach noch zu viele Unsicherheitsfaktoren“, so Gonaus.

Mehr Flexibilität für die einzelnen Schulen wünscht sich Thomas Huber, Direktor der HAK: „Jede Schule hat regionale Bedürfnisse.“ Es müsse daher autonom entschieden werden können, ob in einer Schule eine Maskenpflicht eingeführt wird oder nicht. Über Prüfungen im Distance-Learning hat sich Huber ebenfalls schon Gedanken gemacht. Das könnte ähnlich ablaufen wie auf der Universität, mit Online-Meetings.

Mit dem neuen Leitungsteam hat Michael Hörhan, Direktor der Tourismusschule, frische Ideen. Der neue Status als Privatschule ermögliche auch Kooperationen mit externen Unternehmen. Und jene Erfahrungen, die seine Schüler in den Praktika mit Corona gemacht haben, will er auch ins neue Schuljahr übertragen. „Corona ist ein Thema, aber es hat sich niemand verunsichern lassen.“