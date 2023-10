Schulzentrum Eybnerstraße feierte 85-jähriges Jubiläum

Alles begann im Jahr 1938. Da übernahm die Stadt St. Pölten die zuvor von dem Orden der Englischen Fräulein geführte einjährige Fachschule für Frauenberufe. Das war der Startschuss für die nun 85-jährige Geschichte des heutigen Schulzentrums Eybnerstraße (SZE).

Auf eine Reise durch ebendiese Geschichte nahmen die Schülerinnen und Schüler des SZE die Gäste bei dem Festakt anlässlich des Jubiläums mit. Zuvor jedoch begrüßte Schulleiterin Sabine Geissberger die Gäste mit einem „Kahoot!“-Quiz rund um die Lehranstalt. Außerdem betonte sie, dass die Schule einen großen Wert auf Praxisbezug und Kooperation mit der lokalen Wirtschaft lege. So würde es regelmäßige Betriebsbesuche geben.

Das Rollenbild der Schule sei eng verwoben mit dem Rollenbild der Frau in der Gesellschaft, so die Schulleiterin. Und so gab es in den letzten achteinhalb Jahrzehnten viele Veränderungen. Insgesamt acht Schultypen gibt es mittlerweile. Auf die „Einjährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe“ (EFW), wie der seit vier Jahren inklusiv geführte Schulform heute heißt, folgte ein dreijähriges Programm, dann die „Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe“ - die als „HLW“ wohl die bekannteste der am SZE angebotenen Schulformen ist.

Im Rahmen des Festakten stellten die Schülerinnen und Schüler ihre jeweiligen Schulformen vor. Der Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt: von der Videobotschaft der EFW bis hin zu einem live gerappten Cover des Falco-Songs „Amadeus“ von der Bundesfachschule für Sozialberufe (FSB) zeigten die Schülerinnen und Schüler, was in ihnen steckt.

In einer Pause durften die Gäste auch selber etwas lernen, zum Beispiel musizieren mit Küchenutensilien, oder konnten sich im Vortragssaal näher über die Geschichte des Schulzentrums informieren. Diese Gelegenheit nutzten auch die zahlreichen Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, die Gemeinderätinnen Sabine Dohr und Mirsada Zupani, Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie sein Vorgänger Johann Heuras und Direktorinnen und Direktoren anderer Schulen aus St. Pölten und ganz Niederösterreich.