Mittelschule Pottenbrunn tritt Klimabündnis bei

Gegen Ende des letzten Schuljahres entschied die Mittelschule Pottenbrunn dem Klimabündnis beizutreten. Dies folgte der Auszeichnung beim Umweltpreis der Stadtgemeinde St. Pölten und der Teilnahme an diversen Klimabündnis-Workshops zu den Themen Mobilität, Klimagerechtigkeit und Klimawandelanpassung. Gabriele Braun, Klimabündnis-Koordinatorin der Schule plant bereits die nächsten Aktivitäten und führt die Gesamtheit der Maßnahmen zur Umweltbildung jährlich im Klimabündnis-Jahresbericht zusammen.

Schulamtsleiter Andreas Schmidt gratuliert zum Beitritt und überreicht einen Klimabündnis-Bildungsscheck: „Es ist schön zu sehen, dass das Netzwerk der Klimabündnis-Bildungseinrichtungen in unserer Stadt wächst und wächst.“ Auch die Volksschulen Radlberg und Viehofen, der Evangelische Kindergarten und der Kindergarten Pottenbrunn traten vor Kurzem dem Klimabündnis bei. Die Stadtgemeinde St. Pölten ist seit 1991 Teil des Klimabündnisses. Heute umfasst es außerdem 18 St. Pöltner Kindergärten und Schulen sowie vier Betriebe.

Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Die Partnerschaft verbindet 23 indigene Völker in Amazonien mit Gemeinden, Betriebe und Bildungseinrichtungen in ganz Europa. In Österreich setzen sich über 870 Klimabündnis-Schulen, -Kindergärten und -Horte für Klimaschutz und den Erhalt des Regenwaldes ein.