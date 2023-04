Workshop zu Genderthemen am SZE St. Pölten

Mansplaining, Pink Tax und Catcalling. All diese Phänomene sind mittlerweile Teil des Diskurses rund um Geschlechtergerechtigkeit. Lange fehlte es an den Bezeichnungen dafür und immer noch oft am Verständnis. Valentina Riedl möchte mit ihrem „Gender Equity Education“-Workshop, den sie auch am Schulzentrum Eybnerstraße (SZE) St. Pölten durchführte, durch die Thematisierung dieser Begriffe auf wichtige Thematiken aufmerksam machen und den Denk- und Reflexionsraum über Gendergerechtigkeit für junge Menschen öffnen.

Die ehemalige SZE-Schülerin absolviert zurzeit das Masterstudium „Gender Studies“ und bot den Workshop, der sechs Einheiten zu je zwei Unterrichtsstunden umfasst, nun bereits zum zweiten Mal am SZE an. „Da dieses Thema aktuell leider kaum Platz in Lehrplänen findet, sind solche Zusatzangebote unumgänglich“, erklärt Riedl.

Thematisch ist der Workshop sehr divers gestaltet. „Valentina Riedl geht dabei sehr individuell auf die Interessen der Schülerinnen und Schüler ein“, berichtet Jennifer Simlinger, Lehrerin für Sozialmanagement am SZE. „Am SZE war besonders das Thema sexuelle Belästigung und Consent zentral, da Schülerinnen und Schüler oft nicht darüber sprechen, aber zahlreiche Erfahrungen damit gemacht haben“, spezifiziert Riedl. Weiters behandelt der Workshop als „Safe Space“ beispielsweise toxische Männlichkeit, den Zusammenhang von Gender und Klimawandel, gendersensible Sprache und vieles mehr.

Im Zuge des Workshops wurde auch nach Lösungswegen für eine gleichberechtigte Gesellschaft gesucht. Laut Riedl stelle auch schon der interaktive Workshop selbst eine wichtige „Grundlage für eine gerechte Zukunft dar, denn als erster Schritt muss Bewusstsein geschaffen werden, damit aktuelle Probleme benannt werden können und an Lösungen gearbeitet werden kann“.

Weitere Infos zu Valentina Riedl, ihren Workshops und Kursen sind unter www.gender-equity.at zu finden.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.