Bravissimo & Congratulations für die St. Pöltner Sprachtalente

Das Mary-Ward-Privatgymnasium und die HTL St. Pölten räumten beim diesjährigen Fremdsprachenwettbewerb ab. Trotz des wiederholten Online-Formats und hybridem Unterricht konnten sich die Gewinner beweisen.

Jonathan Gamperl und Clemens Müller zeigten ihre „English Skills“. Foto: HTL St. Pölten

Kimi Vahid Zadeh (8a) aus der Mary Ward brillierte mit dem zweiten Platz in der Kategorie „AHS Italienisch“. In der ersten Runde stellte sie zu den Themen Pandemie, Sport und Ernährung ihr Italienisch-Können unter Beweis. Für die zweite Runde stand ein Rollenspiel am Plan, ganz unter dem Motto „Generationenkonflikt“.

Zadeh konnte, trotz nur zweieinhalb Jahre Italienisch-Unterricht als Wahlpflichtfach, ihre Konkurrenten, die sechs Jahre lang Italienisch gelernt haben, besiegen. Die NÖN honorierte ihre Leistung mit einem Geldpreis.

Englisch-Skills der HTLer

Auch die Elektrotechnikabteilung der HTL zeigte ihr Sprachkönnen und holte sich zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie „HTL Englisch“, dieses Jahr mit Jonathan Gamperl (5AHELS), gefolgt von Clemens Müller (4AHET). Die Kandidaten mussten vier Durchgänge durchlaufen: Small Talk als Warm-Up, den „Picture Input“ mit einer Frage zu einem berufsrelevanten Thema, die Zusammenfassung eines Videos mit Kommentar und schließlich einer Diskussion mit einem weiteren Kandidaten.

Die Sach- und Geldpreise wurden in einer Zoom Veranstaltung im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl- Leitner, Bildungsdirektor Johann Heuras unter der Moderation von Brigitta Schnaubelt übergeben.

