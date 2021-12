Erfolgreich interveniert!

Am 18.5.2020.wurde von Unterrichtsverwaltung in einem Schreiben bei der Bundesregierung betreffend fehlender Planstellen in der Schulverwaltung interveniert: "Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen seit Jahren mit Planstellenkürzungen, Unterbesetzungen, Nicht-Nachbesetzungen, Kürzung der Überstunden, schlecht bewerteten Arbeitsplätzen, etc. "leben". Ich würde Sie bitten die erforderlichen Planstellen sowohl im Ministerium, den Bildungsdirektionen als auch an den Bundesschulen zur Verfügung zu stellen.“

Im Herbst 2020 fanden mit Nationalrätin MMMag. Gertraud Salzmann, Vorsitzenden des Zentralausschusses für die beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und den nachgeordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten HR Johann Pauxberger und dem Vorsitzenden der GÖD NÖ Unterrichtsverwaltung Robert Kugler Arbeitsgespräche statt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Unter Mithilfe und Unterstützung von Gertraud Salzmann wurden unsere Anliegen, untermauert durch Daten, Zahlen und Fakten, immer wieder bei BM Faßmann vorgetragen und auf die Notwendigkeit bzw. Dringlichkeit der fehlenden Planstellen hingewiesen.

Es ist gelungen, nicht nur Aufmerksamkeit zu erregen sondern auch das Bewusstsein des dringenden Handlungsbedarfes zu schaffen.

Nach dem Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“

Unter großer finaler Unterstützung des Bildungsministeriums haben schlussendlich das BMKÖS und das BMF zugestimmt, 50 Verwaltungsplanstellen aufgeteilt auf die Jahre 2022 und 2023 für die laut Personalausstattungsschlüssel unterbesetzten Bundesschulen österreichweit zu genehmigen.

DANKE für die großartige Zusammenarbeit von Nationalrätin MMMag. Gertraud Salzmann, dem Vorsitzenden des Zentralausschusses HR Johann Pauxberger und den Mitarbeiter*innen des Bildungsministeriums, ohne deren Mithilfe dieser Erfolg in dem Ausmaß nicht möglich gewesen wäre!