Fachschule Pyhra: Neue Fachrichtung Haushaltsmanagement

Nach einer Phase der Eingewöhnung fühlen sich die Schülerinnen hier mittlerweile sehr wohl und schätzen die moderne Ausstattung des neuen Zuhauses. Das Land Niederösterreich investierte 15,6 Millionen Euro in die Errichtung eines neuen Internats und eines neuen Schulgebäudes an der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugte sich vor Kurzem im Zuge eines Arbeitsgespräches mit den Lehrkräften und den Schülerinnen über das Anlaufen der neuen Fachrichtung. „Inzwischen wurden die neuen Werkstätten sowie Praxisräume in Betrieb genommen und ermöglichen einen zeitgemäßen Unterricht mit moderner Ausstattung. Vor allem die praktische Ausbildung profitiert von der neuen Infrastruktur“, betont Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Neubau aus Holz bietet angenehmes Raumklima

„Der Neubau wurde in Holzriegelbauweise errichtet und besteht zu über 90 Prozent aus Holz, womit ein angenehmes Raumklima geschaffen wird. Zudem wird durch die zeitgemäße Schularchitektur individuelles Lernen gefördert. Das Konzept eines Bildungscampus wird mit Räumen zur kreativen Entfaltung, wie Musik-, Floristik- sowie Nähstudio, und den unmittelbar angrenzenden Sportanlagen vorbildlich erfüllt“, so Teschl-Hofmeister.

„Die Schülerinnen und Schüler Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ finden hier mit den neuen Klassenräumen und Lehrwerkstätten optimale Unterrichtsbedingungen vor“, betont Abteilungsvorständin Rosina Neuhold.

„Gerade für die Ausbildung in der Heimhilfe, in der Kinderbetreuung oder bei den medizinischen Assistenzberufen ist eine zeitgemäße Ausstattung der Praxisräume notwendig, um einen qualitätsvollen Unterricht gewährleisten zu können. Auch der Ausbildungszweig Lebensmitteltechnik steht nun den Auszubildenden der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ offen“, so Neuhold.

An der Landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra werden nunmehr fünf Ausbildungszweige geführt. Dies sind die beiden Fachrichtungen ‚Landwirtschaft‘ und ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ sowie die Ausbildungszweige ‚Lebensmitteltechnik‘ ‚Soziale Dienste‘ und Einzelhandelskauffrau bzw. Einzelhandelskaufmann. Die Schülerinnen der Fachschule Sooß konnten bereits nach den Herbstferien an den neuen Standort übersiedeln.

