Dabei stellen die Schülerinnen und Schüler des Ausbildungszweiges „Lebensmitteltechnik“ ihre Fertigkeiten eindrucksvoll unter Beweis und präsentieren selbst erzeugten Käse sowie Joghurt. „Die Direktvermarktung und die Veredelung der Produkte hat sich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein vieler landwirtschaftlicher Betriebe entwickelt, daher ist der Einsatz moderner Technik bei der Ausbildung der jungen Bauerngeneration von großer Bedeutung“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Im neuen Milchverarbeitungsraum samt angeschlossenem Käsereifungslager der Fachschule Pyhra wird professionelle Ausbildung geboten. Und mit der neuen Abfüllanlage für Joghurt steht die neueste Technik der Milchverarbeitung zur Verfügung, womit die reinste Natur sowie bester Geschmack in Becherform garantieren werden kann“, so Teschl-Hofmeister.

„Die Nachfrage nach Qualitätskäse und Milchprodukten aus heimischer Landwirtschaft hat in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt und ist zu einer wichtigen Einkommensschiene für die landwirtschaftlichen Betriebe geworden. Mit der neuen Abfüllanlage für Joghurt steht uns die neueste Technik der Milchverarbeitung zur Verfügung“, betont Direktor Franz Fidler. „Bei den neuen Fruchtjoghurts werden nur Früchte in Bio-Qualität verwendet und auf Aromastoffe sowie Konservierungsmitteln wird gänzlich verzichtet. Investitionen in die moderne Lebensmitteltechnik sind ein Gebot der Stunde, schließlich gilt es hygienisch erstklassige Naturprodukte den Konsumenten zu bieten“, betont Fachlehrerin Martina Sieder, verantwortlich für die Milchverarbeitung an der LFS Pyhra. Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg wurden die Fruchtjoghurts bereits mit Goldmedaillen prämiert.

Milchwirtschaft in Zahlen

In Österreich betreuen die rund 28.000 Milchbauern etwa eine halbe Million Kühe. In über 100 Molkereien wird die Rohmilch zu wertvollen Produkten wie Butter, Joghurt, Topfen und Käse veredelt, die maßgeblich zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen.

Allein in Niederösterreich melken über 5.000 Bauern rund 103.000 Milchkühe, die 707,5 Millionen Liter Rohmilch pro Jahr geben. Dabei kann sich die Qualität der Rohmilch wirklich sehen lassen: So werden 99,4 Prozent in die I. Güteklasse eingestuft. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Konsummilch beträgt rund 76 Liter pro Jahr.

- Artikel von Jürgen Mück