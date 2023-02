Juniorfirma der Fachschule Pyhra erzeugt Backmischungen

„Die Führung einer Juniorfirma stärkt die sozialen Kompetenzen wie die Teamfähigkeit und das selbstverantwortliche Handeln bei den Schülerinnen und Schülern, die damit auf die heutige Arbeitswelt bestmöglich vorbereitet werden“, betont dazu Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Mit der Herstellung von Brotbackmischungen kommt man dem Trend der schnellen Küche entgegen und führt gleichzeitig die bäuerliche Tradition des Brotbackens weiter. Zudem kann auf das Know-how des Ausbildungszweiges Lebensmittelherstellung, der an der Fachschule Pyhra geführt wird, zurückgegriffen werden“, so Teschl-Hofmeister, die weiter ausführt: „Besonders danke ich den Lehrerinnen und Lehrern, welche die Jugendlichen bei den ersten Schritten ins Wirtschaftsleben begleiten, damit die kreativen Geschäftsideen bestmöglich umgesetzt werden können.“

„Das Brot, das seit Jahrhunderten in unserer Kultur verankert ist, hat in letzter Zeit einen Wandel vom Grundnahrungsmittel zum trendigen Superfood durchgemacht. Dabei sind die Rezepte und Zutatenlisten vielfältig und kreativ wie nie zuvor. Diesen neuen Ernährungstrend greift die Juniorfirma der Fachschule Pyhra auf und erfüllt ihn mit Leben“, erklärt Abteilungsvorständin Rosina Neuhold. „Zudem zeigt dieses Projekt einmal mehr die Bedeutung der Schule bei der Vermittlung von Wissen rund um gesunde und nachhaltige Lebensmittel“, so Neuhold.

„Bei der Auswahl der Rezepte standen die Qualität und Regionalität im Vordergrund. Die Backmischung muss man lediglich mit Wasser verrühren, dem Teig ausreichend Zeit zum Rasten geben und ihn dann im Backrohr backen“, betont Fachlehrerin Gabriele Roitner-Blamauer, die den Schülerinnen bei der Unternehmensführung zur Seite steht. „Im Sortiment sind ein Vitalbrot, ein Frühstücksbrot und Kleingebäck. Will man das Brot noch verfeinern, so verleihen Gewürze wie Fenchel, Anis und Koriander einen besonderen Geschmack“, weiß Pädagogin Roitner-Blamauer.

Zu kaufen gibt es die Backmischungen im Hofladen der Fachschule Pyhra, der jeden Donnerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet hat. Auch bei Veranstaltungen an der Schule wird die Juniorfirma mit einem Verkaufsstand vertreten sein.

