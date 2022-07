Neue Bienenlehrpfade an NÖ Landwirtschaftsschulen

Werbung

„Die neuen Bienenlehrpfade an den NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen tragen dem großen Interesse an den nützlichen Insekten Rechnung und bieten authentische Einblicke in die Welt der Bienen sowie der praktischen Arbeit in der Imkerei“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Zudem gibt es zahlreiche Tipps und Anregungen zur Förderung der Honig- und Wildbienen im Garten und auf dem Balkon. Auch für Lehrausgänge von Schulklassen sind die neu angelegten Themenwege bestens geeignet“, so Teschl-Hofmeister. Besonderer Dank gilt dem Verein Landimpulse für die Errichtung der Bienenlehrpfade.

„Jeder Lehrpfad umfasst 13 Infotafeln, auf denen detailreich über das Leben der Bienen und des gesamten Bienenvolkes informiert wird. Auch die vielfältigen Arbeiten in der Imkerei, wozu auch die Gewinnung des Honigs zählt, werden anschaulich vermittelt. Zudem achteten wird darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe der Lehrpfade auch Bienenvölker befinden“, erklären die beiden Bienenexpertinnen Valeria Voit und Karoline Ofenböck. „Ein ganz besonderes Anliegen ist uns, die vielfältigen Leistungen der Bienen aufzuzeigen und Bewusstseinsbildung zu deren Erhaltung sowie Schutz zu fördern. Denn 80 Prozent aller heimischen Blütenpflanzen sind auf die Bestäubung verschiedenster Insekten angewiesen, wovon die Honigbiene einen bedeutenden Anteil übernimmt. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Bestäubungsleistung ist dementsprechend enorm“, so Voit. Die neuen Bienenlehrpfade befinden sich an den Landwirtschaftlichen Fachschulen Edelhof, Gießhübl, Hohenlehen, Langenlois, Krems, Mistelbach, Obersiebenbrunn, Pyhra und Warth.

Wer sein Wissen rund um die Imkerei vertiefen will, dem stehen spezielle Kurse für den Einstieg in die Welt der Bienen offen, die an 13 Standorten in Niederösterreich angeboten werden. Informationen dazu bei der NÖ Imkerschule Warth unter www.lfs-warth.ac.at und bei Landimpulse www.landimpulse.at.

Artikel von Jürgen Mück

