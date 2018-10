Im Lehrlingsheim Casa Abraham der Hilfsorganisation Concordia in der Nähe von Bukarest arbeiteten sie mit benachteiligten rumänischen Jugendlichen zusammen.

„Die Schüler der beiden Nationen verstanden sich trotz der sprachlichen Unterschiede sehr gut und es wurde gemeinsam Gemüse geerntet sowie neue Auspflanzungen durchgeführt. Auch Bäume und Sträucher schnitten die Jugendlichen und Blumenkästen wurden angefertigt“, betont Alois Strobl, der das Projekt leitete. „Die österreichischen Fachschüler, wie auch die rumänischen Jugendlichen, profitierten gleichermaßen voneinander, denn Hilfsbereitschaft, Toleranz und das Verständnis füreinander wurden mit Leben erfüllt“, so Strobl.

Die Personen v. l.: Schüler Simon Löschenbrand, Schüler Marcel Schmoll, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Betreuerin Kerstin Rosner, Schülerin Andrea Aschauer, Projektleiter Alois Strobl und Schülerin Alexandra Haag | Usercontent, Concordia

Die Überraschung war sehr groß, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Besuch kam, um sich von der guten Zusammenarbeit zwischen Österreich und Rumänien persönlich zu überzeugen. Das Staatsoberhaupt war mit dem österreichischen Botschafter vor Ort, weil Rumänien Anfang Jänner die EU-Ratspräsidentschaft von Österreich übernimmt. Dazu wurden bilaterale Gespräche geführt.

Soziales Engagement der NÖ Landwirtschaftlichen Fachschulen

Bereits seit über zehn Jahren arbeiten die Landwirtschaftlichen Fachschulen (LFS) mit der Hilfsorganisation Concordia in Rumänien zusammen. Zu Beginn ging es noch um den Aufbau der Infrastruktur, wie den Bau von Werkstätten und die Anlage von Gärten zur Gemüsezucht. Heute geht es bei diesem Projekt immer mehr darum, vor Ort mitzuarbeiten und die Leute zu unterstützen, wo es nur geht. Dabei ist es wichtig, den Menschen auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen, nur so kann eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit gelingen.

Hilfsorganisation Concordia

Concordia ist als unabhängige Hilfsorganisation in Rumänien, Bulgarien und der Republik Moldau tätig, die Kindern, Jugendlichen und Familien in Not hilft und unterstützt. Die Sozialprojekte umfassen Wohn- und Lehrlingsheime, Ausbildungszentren sowie Beratungs- und Betreuungseinrichtungen. Der derzeitige Schwerpunkt liegt auf der Familienarbeit und der Ausbildung. Internet: www.concordia.or.at

Artikel von Jürgen Mück