Spannungssimulator der LFS Pyhra im Praxiseinsatz

„Die Aufarbeitung von Holz unter Spannung gehört mit zu den gefährlichsten Tätigkeiten beim Einsatz der Motorsäge. Die richtige Einschätzung von Druck- und Zugseite, sowie den auftretenden Gefahren ist unerlässlich“, informiert Waldwirtschaftslehrer Bernhardt Obermayer-Böhm. „Dies trifft besonders bei schwer einzuschätzenden Spannungsverhältnissen in einem Baumstamm nach einem Windwurf oder einem Schneebruch zu.

Aber auch bei der ganz normalen Arbeit mit der Motorsäge im Wald hat man es häufig mit verspannten Hölzern zu tun. Bereits ein falscher Schnitt kann reichen, um einen Stamm katapultartig und mit enormer Kraft nach oben oder zur Seite schnellen zu lassen“, so Forstmann Obermayer-Böhm von der Fachschule Pyhra.

Fahrbares Gerät mit drehbarem Hydraulikzylinder

Beim Spannungssimulator handelt es sich um ein fahrbares Gerät, bei dem ein Baumstamm in zwei Ringen fixiert wird. Über einen drehbaren Hydraulikzylinder kann nun der Baumstamm in jede gewünschte Richtung verbogen – also unter Spannung gesetzt werden. Durch diese hydraulische Einspannung ist die Simulation von Windwürfen, Vorhängern und angelehnten Bäumen möglich, was für das Erlernen der sicheren Schneidetechnik mit der Motorsäge besonders wichtig ist.

Die professionelle Ausbildung im Bereich der Forstwirtschaft ist ein wichtiger Ausbildungsschwerpunkt der Fachschule Pyhra. So kommt der Spannungssimulator im Laufe der dreijährigen Ausbildung im Praxisfach Waldwirtschaft sowie bei der Forstfacharbeiterausbildung zum Einsatz. Zudem werden Kurse für die Feuerwehr, Gemeindebedienstete und die Straßenmeisterei durchgeführt.