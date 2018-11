Waldtag an Fachschule Pyhra .

Beim Waldtag an der Fachschule Pyhra wurde am 9.11.2018 die Tanne und ihre Eignung als klimafitte Baumart der Zukunft von Forstexperten diskutiert. Dabei gab es Vorträge von Silvio Schüler, Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), Christoph Jasser, Landesforstdirektion Oberösterreich und von Johann Spreitzhofer, Forstwirtschaftslehrer der Fachschule Pyhra. Auch das erfolgreiche Marketingkonzept der Initiative „Tanno“, dem Netzwerk holzverarbeitender Unternehmen aus dem Joglland, wurde vorgestellt. Am Nachmittag wurde das Tannenvorkommen im Schulwald besichtigt.