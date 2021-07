Einen eher ruhigen Schulschluss-Tag erlebte St. Pölten, nachdem der traditionell von Jugendlichen genutzte Sparkassen-Park heuer fürs Feiern ausfiel. Laut Polizei gab es zum Sommerferien-Beginn kurz nach den Lockerungen keine Vorkommnisse.

Der Verein Jugend und Lebenswelt war für die Jugendlichen in St. Pölten vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden unterwegs, berichtet Julia Zauchinger. Die Jugendberatung verteilte den ganzen Tag Obst und Getränke bei der Beratungsstelle am Bahnhof, das Team von Nordrand war rund um den Ratzersdorfer See und in der Innenstadt im Einsatz und am Abend auch beim Warehouse. Die Mitarbeiter von Nordrand und die Mitglieder der Jugendberatung hatten außerdem ein offenes Ohr. Neben der Schule waren auch die Sommerplanung und die Pandemie Themen.