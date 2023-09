Schulsozialarbeit: Mit Schülern im Gespräch bleiben

Medienberichte machen Angst: Noch nie haben Statistiken so viele Jugendliche als psychisch krank ausgewiesen wie heute. Berichte über Gewalt unter Schülern, Mobbing und Disziplinlosigkeit scheinen sich zu häufen. Ist die Schule ein gefährlicher, ungesunder Ort geworden?

Zwei, die es wissen müssen, sind Marion Schwab und Cornelia Letschka. Die beiden haben in St. Pölten vor mehr als 20 Jahren das Institut ko.m.m gegründet. Damals eigentlich, um Kindern zu helfen, selbst Konflikte zu lösen. Mittlerweile ist der Verein eine der größten Schulsozialarbeitseinrichtungen des Landes geworden.

Marion Schwab zögert, bevor sie die Frage beantwortet – obwohl die Antwort für sie klar ist. „Nein, die Schule ist natürlich kein gefährlicher Ort geworden. Es gibt viele Probleme, man muss aber auch sehen, dass Kinder heute viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Probleme zu besprechen. Da kommt sicher auch ein Teil der Aufmerksamkeit her. Aber es gibt viele Kinder, die unter Problemen leiden. Depressionen, Schlafstörungen, Bewegungsmangel haben in den letzten Jahren stark zugenommen.“

Der große Bruch

Die Trends dazu haben die beiden schon über mehr als zehn Jahre beobachtet. „Psychische Probleme, Auffälligkeiten, die man früher nur in den höheren Klassen gesehen hat, wandern langsam immer weiter nach unten in der Altersgruppe“, so Cornelia Letschka.

Mit Corona habe sich dieser Trend nochmal verstärkt. Was passiert, wenn Kinder mit psychischen Auffälligkeiten festgestellt werden? „Wenn klar ist, dass das Kind regelmäßige Unterstützung braucht, dann werden die Eltern eingebunden. Gemeinsam kann man dann überlegen, ob das Kind einfach regelmäßig zur Schulsozialarbeit kommt oder ob psychologische Hilfe notwendig ist.“

Der große Vorteil von Schulsozialarbeit: Durch die regelmäßige Präsenz der Schulsozialarbeiter an den Schulen wird Vertrauen aufgebaut. Oft kommen die Kinder von selbst und wenden sich mit ihren Problemen an ihre Sozialarbeiter. „Das ist sogar der Großteil der Kontakte“, so Letschka.

„Wenn heute etwas nachgeholt werden muss, was gestern wichtig war, dann ist nicht genug Zeit für das, was heute wichtig wäre.“ Marion Schwab

Corona war aber auch im Miteinander der Kinder ein großer Bruch. „Man muss schon sehen, dass den Kindern in den letzten Jahren einiges an Bürden auferlegt worden ist. Die sozialen Interaktionen zwischen Kindern klappen nicht mehr so. Wenn Kinder in die Schule kommen, dann müssen sie sich auch als Gruppe erst finden. Da haben wir in den letzten Jahren viele Probleme gesehen, weil diese Gruppenfindung während der Pandemie mit all dem Fernunterricht nicht stattgefunden hat“, so Marion Schwab.

Das nachzuholen sei schwierig. „Wenn heute etwas nachgeholt werden muss, was gestern wichtig war, dann ist nicht genug Zeit für das, was heute wichtig wäre.“ Ihr Credo: Neben Mathematik, Physik und Geschichte ist Schule auch ein Ort des sozialen Lernens. Dazu kommt der Schulstress, der oft hausgemacht ist.

„Viele Kinder machen sich den Stress selbst, weil sie perfekt sein wollen, teilweise kommt der Druck auch vom Elternhaus. Auch hier fehlt durch die Pandemie etwas, auch im Selbstvertrauen. Das zeigt sich zum Beispiel bei Maturanten, die meinen, sie haben nicht genug gelernt“, erläutert Cornelia Letschka und ergänzt: „Auch der Ausgleich hat gefehlt, denn die sozialen Interaktionen im Verein und im Freundeskreis sind vielfach weggebrochen.“

Reden ist wie Wellness

Auf dem kleinen Besprechungstisch vor Letschka und Schwab liegt eine Broschüre mit Rückmeldungen von Kindern. „Manchmal gönne ich mir ein Gespräch mit dir. Das ist wie Wellness“, hat ein Kind als Rückmeldung geschrieben. Rückmeldungen wie diese sind das Motivationsdoping für die Schulsozialarbeiter des Instituts ko.m.m.

Fast 20 sind derzeit an den verschiedenen Standorten im ganzen Land im Einsatz. Ob es leicht ist, mit den Schülern in Kontakt zu kommen? Schulsozialarbeiter sind an den teilnehmenden Schulen zu fixen Zeiten vor Ort. Die Sprechstunden sind den Schülern bekannt, die erste Kontaktaufnahme ist oft vorsichtig.

An vielen Schulen sind für die Sozialarbeiter eigene Räume eingerichtet. Foto: Institut ko.m.m

„Viele Kinder testen aus, wie es mit dem Erzählen funktioniert. Sie nehmen Freunde mit, suchen den Kontakt und schauen einmal, ob sie der Ansprechperson vertrauen können. Wenn das klappt, dann läuft es von selbst. Viele kommen dann selbstständig zu den Fixzeiten oder machen sich per Whatsapp einen Termin aus“, so Letschka.

Das wichtigste Unterstützungsangebot sind Entlastungsgespräche. „Oft ist es einfach wichtig, dass jemand zuhört.“ Die Schulsozialarbeiter am Standort kennen auch das Umfeld der Schule und wissen, wo es Unterstützung gibt. Gemeinsam wird dann auch geschaut, ob es mehr braucht – zum Beispiel Psychotherapie.

Mobbing ist eines der häufigeren Probleme – und auch der Umgang damit. Fragt man ältere Menschen nach Mobbing in ihrer Schulzeit, hört man oft, dass es das früher nicht gegeben habe. Auch das wollen Schwab und Letschka nicht so absolut stehen lassen. „Natürlich gab es das früher auch. Man hat es früher aber eben nicht Mobbing genannt. Damals hat man vielleicht zu Hause gehört ‚Setz dich durch‘, man musste Dinge auch runterschlucken. Mit dem Bewusstsein dafür, dass das ein Problem werden kann, steigt auch die Wahrnehmung solcher Situationen.“

„Viele Kinder machen sich den Stress selbst, weil sie perfekt sein wollen, teilweise kommt der Druck auch vom Elternhaus. Auch hier fehlt durch die Pandemie etwas, auch im Selbstvertrauen.“ Cornelia Letschka

Auch Eltern spielen dabei manchmal eine nicht zu unterschätzende Rolle erläutert Marion Schwab: „Eltern sind heute präsenter in der Kindheit. Das macht es manchmal auch nicht unbedingt leichter. Manche Eltern bringen sich massiv in solche Konflikte ein und machen es dadurch noch schwieriger.“

Wie man es als Elternteil richtig machen kann? „Zuhören“, kommt es fast gleichzeitig von beiden. „Und Kindern das Gefühl geben, dass es Unterstützung von Erwachsenen geben kann, wenn sie gebraucht wird“, so Schwab. Das häufigste Thema, mit dem Schulsozialarbeiter konfrontiert werden, sind ohnehin Familienangelegenheiten. Gerade dafür werden die Gesprächsangebote besonders gerne angenommen.

„Dinge, die man sich zu Hause nicht anzusprechen traut und für die der Lehrer einfach nicht die richtige Ansprechstation ist, kommen da auf den Tisch“, so Cornelia Letschka. „Der Papa schreit so, die Mama ist nie zu Hause, meine Eltern streiten oder Ähnliches. Da ist das Gespräch mit dem Sozialarbeiter ein ganz wichtiges Ventil.“

Vereinzelt kommen dabei auch erschreckende Dinge zutage. Auch Gewalt in der Familie ist immer noch ein Thema: Ein bis zwei Gefährdungsmeldungen gibt es pro Schule und Schuljahr im Durchschnitt.

Schüler helfen Schülern

Nicht immer ist ein Sozialarbeiter vor Ort, wenn es Probleme gibt. Peer-Mediation ist ein Weg, der an einigen Schulen gegangen wird. Dabei werden Schüler selbst zu Mediatoren ausgebildet. Sie sollen bei Problemen helfen, Konflikte zu lösen.

„Das ist eine tolle Sache, wenn Schüler sich gegenseitig helfen. Dazu braucht es eine Ausbildung und auch laufende Unterstützung, damit die Peers auch einen Rückhalt haben.“ Das System ist aber kein „Selbstläufer“. Wenn ausreichend Ressourcen dafür vorhanden sind, sei Peer-Mediation ein tolles System. „Wenn Direktion und Lehrer das Thema aber nicht begleiten, dann schläft es auch wieder ein.“

Gerade zu den Lehrern muss von den Schulsozialarbeitern Vertrauen aufgebaut werden. „Wir hören von den Lehrern sehr oft, dass sie Unterstützung brauchen. Zum einen von ihrer Ausbildung her: Ein Lehrer ist nicht unbedingt ein Experte für Konflikte. Und auch, weil er letztlich andere Aufgaben hat, schließlich soll er unterrichten.“

Anfangs ist die Skepsis gegenüber den Sozialarbeitern auch unter Lehrern oft groß. „Das ist für unsere Arbeit sicher der größte Erfolg, wenn sich nach einiger Zeit zeigt, dass das funktioniert und die Lehrer die Kinder auch aktiv auf diese Angebote hinweisen. Auch für Lehrer sind die Sozialarbeiter wichtige Anlaufstellen.“

Neue Herausforderungen

Sind Kinder heute respektloser als früher? „Eher nein“, meint Marion Schwab. Kinder sind anders erzogen, trauen sich mehr und trauen sich auch, zu sich selbst zu stehen. Das ist positiv. „Ich denke, es gilt der alte Spruch, ‚Wie man in den Wald hinein ruft, so tönt es zurück‘. Das gilt auch für Eltern und Lehrer: Wer mit den Kindern respektvoll umgeht, wird auch Respekt ernten.“

Respekt heißt aber nicht, auf Grenzen zu verzichten: „Grenzen zu setzen ist eine wichtige Sache, das gibt den Kindern Halt“, ergänzt Letschka. Die vielleicht größte Herausforderung spielt sich jedoch abseits der realen Welt ab. Soziale Medien nehmen einen sehr großen Raum in der Freizeitgestaltung ein.

Die Suchtgefahr ist groß. „In der Pandemie waren solche Medien natürlich ein wichtiger Anker, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Aber es gibt ganz gefährliche Trends. Verzerrte Körperbilder haben dazu geführt, dass es viele Essstörungen gibt.“

Erziehungsberechtigten kommt da eine große Verantwortung zu. „Wenn man Eltern beim Spazierengehengehen beobachtet, die, während sie einen Kinderwagen schieben, selbst Soziale Medien konsumieren, dann stellt sich die Frage, ob noch genug Zeit bleibt für soziale Interaktion.“ Es sei wichtig, sich zu informieren, wo Kinder im Web unterwegs sind, und Gesprächsangebote zu machen – auch hier sollten Grenzen gesetzt werden. Vor der Langeweile, die dann auftreten kann, soll man sich keineswegs fürchten.

Wenn das Kind keine Freizeit mehr hat und wenn es nicht aushalten kann, dass auch mal ein wenig Langeweile aufkommt, dann ist eine Grenze überschritten. „Zeit zu haben, die nicht mit sinnvollen Dingen vollgestopft sein muss, ist ganz wichtig. Das gilt für die Nutzung von Sozialen Medien genauso wie für überstrukturierte Freizeitangebote.“

Die ideale Kindheit

„Ich will einfach mit jemandem reden.“ Auch dieser Satz steht unter den Rückmeldungen der Schüler an die beiden. Das Reden ist für Letschka und Schwab deshalb auch das zentrale Element für eine geglückte Kindheit. „Damit ein Kind gut und sicher aufwachsen kann, braucht es ein respektvolles Miteinander in der Familie. Eltern und Kinder müssen im Gespräch bleiben, auch wenn es manchmal schwierige Phasen gibt. Eltern müssen Grenzen aufzeigen, Strukturen vorgeben und so die Kinder in einem guten Rahmen aufwachsen lassen. Es wird immer Phasen geben, in denen Kinder diese Grenzen nicht okay finden“, so Cornelia Letschka.

Die Ernte kommt für die Eltern erst viel später. „Gemeinsame Zeiten, Gespräche beim Essen oder Ähnliches sind scheinbare Kleinigkeiten, deren Bedeutung den ehemaligen Kindern erst als junge Erwachsene so richtig bewusst wird.“

Und da können die beiden der Pandemie sogar etwas Positives abgewinnen: Die Zeiten, die man miteinander verbracht hat, seien tendenziell mehr geworden, und das habe vielen Familien auch genutzt. Die Zeiten, die den Schulsozialarbeitern zur Verfügung stehen, sind dagegen in den letzten Jahren nicht so stark gewachsen, wie die beiden es sich wünschen würden.

Niederösterreich war ein Vorreiter bei der Einrichtung der Schulsozialarbeit. Mittlerweile haben auch die anderen Bundesländer nachgezogen und das Angebot sogar noch weiter ausgebaut. Die Vision ist ein Ausbau nach dem Vorbild von Schweden: Dort ist in jeder Schule den ganzen Tag über eine Schulsozialarbeiterin und eine Kinderpflegefachperson vor Ort. Ein Ziel, für das es trotz aller Erfolge noch vieler Gespräche bedürfen wird.