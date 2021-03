Lange hat der organisierte Sport darum gekämpft, seit Montag sind sie da: die ersten Öffnungsschritte für den Nachwuchs.

„Da freuen wir uns wirklich darüber. Und es ist auch ein Privileg, dass wir österreichweit die einzige Branche sind, wo derzeit Öffnungsschritte gesetzt wurden, aber…“, hebt Sportunion-Geschäftsführer Markus Skorsch zu einem tiefen Seufzer an. Viele Vereine in St. Pölten seien auf die Schulsportanlagen angewiesen. „Und die werden den Vereinen nicht zur Verfügung gestellt“, stand in den vergangenen Tagen so mancher Sportverein vor einem unlösbaren Problem.

Frust bei Trainern und Kindern wächst

Der Frust bei Trainern und Kindern dürfte jedenfalls groß sein. Für viele stellt sich laut Skorsch auch die Sinnfrage, weil zu den ohnehin aufwändigen Präventionsmaßnahmen jetzt auch noch dieses Problem aufschlug: „Da sind halt viele frustriert und fragen sich, ob sich dieser Aufwand überhaupt lohnt.“

Stadt braucht noch Vorlaufzeit

Und was sagt die Stadt dazu? Die bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass die Außenanlagen der St. Pöltner Schulen vorerst geschlossen bleiben. Betont wird aber, dass St. Pölten seine schulischen Sportstätten den Vereinen seit Jahrzehnten kostenlos zur Verfügung stelle und gerade die Sportunion dabei einer der größten Partner sei.

Als Grund dafür, dass Trainer und Kinder derzeit vor verschlossenen Schulsportplätzen stehen, nennt das zuständige Magistrat die mangelnde Vorlaufzeit und die viel zu spät kommunizierte Verordnung der Bundesregierung, die den Nachwuchssport derzeit regle. Die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler habe für die Stadt absolute Priorität, da wolle man nichts riskieren.