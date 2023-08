Neues Schuljahr und neue Schulleitungen in der Region St. Pölten

Bald schrillen wieder die Glocken in den Schulen der Region und läuten damit das neue Schuljahr ein. In den Pflichtschulen der Stadt St. Pölten ist es für 626 Kinder das erste Schuljahr, sie starten in die Vorschule oder 1. Klasse. Insgesamt gehen mit dem kommenden Schuljahr rund 3.600 Kinder in eine öffentliche Pflichtschule der Stadt St. Pölten, informiert der Magistrat.

Personelle Änderungen

In Wilhelmsburg sind es 90 Taferlklassler-Kinder an den Schulen Süd und Nord. Dort übernimmt interimsmäßig Andrea Gril die Leitung nach dem Ruhestand von Christa Wltschek. Gril ist auch Mittelschul- und Sonderschulleitung in Wilhelmsburg.

Neue Schulleitungen gibt es auch in der Mittelschule Viehofen, wo Hermann Reichebner die Pension antritt und ihm Sebastian Böhm nachfolgt. Weiters in der Mittelschule Pyhra, wo Helga Fischer in den Ruhestand geht und Bettina Pfeiffer ihren Posten übernimmt.

Regina Zotlöterer übernimmt interimistisch von Silvia Klimek. Foto: privat

Im Gymnasium Josefstraße verabschiedete sich Silvia Klimek mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Als provisorische Schulleiterin folgt ihr Regina Zotlöterer nach. Wie lange es dauert, bis eine neue Direktorin bzw. ein neuer Direktor feststeht, sei noch ungewiss, sagt Zotlöterer. Sie berichtet, dass im Gymnasium in der Josefstraße alle Unterrichtsstunden abgedeckt werden. Im Bereich der Nachmittagsbetreuung würden sich jedoch Engpässe zeigen, da die Zahl der Anmeldungen in diesem Schuljahr gestiegen sei.

Auch am BORG für Leistungssportler (Borgl) gibt es einen Wechsel in der Leitung: Mario Lahner übernimmt von Gabriele Schletz, die sich in Richtung Ruhestand verabschiedet.

Räumliche Änderungen

Im Gymnasium Josefstraße gibt es für die Schülerinnen und Schüler genug Platz – dank des Um- und Zubaus 2016 und 2018. „Einige Klassen werden als Partnerklassen geführt. Dies führt allerdings zu keinen Problemen, da wir ja auch viele ausgezeichnet ausgestattete Sonderunterrichtsräume besitzen“, so die provisorische Schulleiterin.

Noch im Umbau befindet sich die BASOP und BAfEP. Die Schule wird teilweise abgerissen, der Hauptteil vollständig saniert und Zubauten werden errichtet. „In rund drei Jahren wird die neue BASOP/BAfEP fertiggestellt sein. In der Zwischenzeit sind wir auf dem Sportplatz in einem Ersatzquartier untergebracht, das in Modulbauweise erreichtet wurde und unsere Erwartungen weit übertrifft“, sagt Direktor Rainer Kalteis. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes werden die Fächer Bildnerische Erziehung, Werkerziehung und Textiles Gestalten in einer Expositur am Europaplatz unterrichtet und der Praxishort der BASOP ist in der ehemaligen Sozialakademie am Schulring 18 untergebracht.

Am BiGS wurden über den Sommer die EDV-Räume erweitert bzw. neu ausgestattet, wie Leiterin Margit Simon berichtet.

Eine komplett neue Möblierung gibt es an der HTS. „Dazu wurden die teilweise 40 Jahre alten Sessel und Tische gegen brandneues Material getauscht: Hochwertige und ergonomische Stühle sowie neue Tische bzw. höhenverstellbare Lehrerpulte“, so Direktor Michael Hörhan. Alle Klassenräume wurden zudem neu ausgemalt.

Neue Schwerpunkte und Sonstiges

„In unserem Schwerpunkt ,Digitales Marketing' gibt es heuer eine spezielle Ausrichtung in Richtung Medienbildung. Heuer beginnen wir dabei mit den Social Medias“, berichtet Hörhan von der HTS. Außerdem soll der Schulball auf neue Beine gestellt, die Kooperationspartner stärker für Zusammenarbeiten bei Diplomarbeiten eingebunden und mit einem eigens angeschafften 3D-Drucker Experimente in Sachen Food Design durchgeführt werden. Bei der HTS war das Interesse so groß, dass einige Interessenten abgewiesen werden mussten.

Mit den Zahlen der Schülerinnen und Schüler ist man auch im BiGS hochzufrieden. „Vor allem in der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) sind die Anmeldungen extrem hoch, sodass wir leider nicht alle Interessenten aufnehmen konnten“, berichtet Simon.

Die achten Klassen des Mary-Ward-Gymnasiums haben heuer erstmals die Möglichkeit, Ende September bei der vorgezogenen Matura neben dem Fach Management & Business auch in Italienisch oder Russisch anzutreten. „Seit vorigem Schuljahr sind wir Pilotschule für Wirtschaftsbildung. Aus diesem Grund finden im kommenden Schuljahr erstmals Projektwochen zu diesem Thema statt“, berichtet Direktorin Ulrike Zirbs.

Zuversichtlich blickt Schulleiter Gottfried Lammerhuber von der Neuen Mittelschule in Böheimkirchen in das neue Schuljahr. Sorgen bereitet dem Pädagogen der Mangel an Lehrkräften. Hauptsächlich Quereinsteiger würden in den Schuldienst wollen. „Wir haben Bewerbungen von Personen, die um die 50 sind und vorher in der Wirtschaft gearbeitet haben. Wofür andere ein mehrjähriges Studium absolvieren, haben diese Kollegen acht Jahre Zeit, um sich das pädagogische Know-how anzueignen“, so der Schulleiter.

Damit Lehrkräfte und Schulkinder zusammenwachsen, haben sich die Mary-Ward-Schulen etwas überlegt. Einerseits wird es einen Kennenlerntag geben. Diesen werden die neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenvorständen verbringen und sollen so spielerisch als Gemeinschaft zusammenwachsen. Andererseits verbringen die fünften Klassen drei Tage in Annaberg, um Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Klassenvorstände kennenzulernen.