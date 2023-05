St. Pöltner Schülerinnen erkunden Wildkräuter-Kulinarik

Zurzeit sprießen und blühen Brennesseln, Löwenzahn, Taubnessel und viele weitere heimische Wildkräuter. Die 2AF, die zweite Klasse der dreijährigen Fachschule Wirtschaft (FW) am Schulzentrum Eybnerstraße, führte das Projekt „Palace of Herbs“ durch. Im Zuge des Kochunterrichts brachten die Schülerinnen und Schülern der Schulgemeinschaft so einige Wildkräuter näher. So zauberten sie etwa einen Spitzwegerich-Kartoffel-Auflauf, Giersch-Kräuterschnecken oder auch Lavendel-Muffins.

Das Projekt war für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen ein voller Erfolg. Die Zusammenarbeit klappte einwandfrei und die Gemeinschaft wurde intensiviert.

Die Fachschule Wirtschaft ist eine Schulform, die die Themen Küchen- und Restaurantmanagement, Ernährung aber auch Betriebswirtschaftliche Fächer ins Zentrum setzt.

