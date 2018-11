Die ersten Tage seit der Schutzzonen-Verordnung sind laut Polizei ruhig verlaufen im Sparkassenpark. Bis zum 21. Dezember hat sie, wie berichtet, die Möglichkeit, Personen schon auf Verdacht wegzuweisen oder ihnen den Zutritt zum Park zu verbieten.

Doch nicht nur die Exekutive beobachtet genau die Entwicklung in diesem Bereich, sondern auch die Eigentümerin des Sparkassenparks, die Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich. „Wir wollen uns zunächst einmal anschauen, wie sich die Schutzzone auswirkt“, schildert Walter Wögerer. Im neuen Jahr werde es dann Gespräche mit der Polizei geben, wie es weiter gehen soll. „Unser Ziel ist es, Leben in den Park zu bringen. Wir wollen Mütter mit Kinder ebenso drinnen haben wie Personen, die auf Decken sitzend die Zeit im Park genießen. Er soll wieder zum Juwel werden“, so Wögerer.

Ideen dafür würde es laut Wögerer schon einige geben, etwa weitere Veranstaltung neben Weihnachten im Park und Jazz im Park zu etablieren. So könnte es einen Fotobewerb im Sparkassenpark geben. „Das muss aber alles erst mit dem Stiftungsvorstand besprochen werden“, so Wögerer.

Dass die Schutzzone, die ja dem Schutz Minderjähriger dienen soll, nach den Weihnachtsferien im neuen Jahr wieder in Kraft gesetzt werden könnte, würde Wögerer nicht stören: „Sie kann hilfreich sein und zu gewissen Zeiten würde es vermutlich Sinn machen, sie präventiv einzusetzen.“