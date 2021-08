Äußerst schmerzhaft endete die Motorradausfahrt für einen 54-Jährigen am Samstag in Pyhra. Der Biker war auf der L 5108 von St. Pölten in Richtung Schnabling unterwegs.

Im Ortsgebiet von Getzersdorf geriet er aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Motorradlenker wurde schwer verletzt und im Universitätsklinikum St. Pölten stationär aufgenommen. Die 22-Jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Die Straße musste kurzfristig gesperrt werden.