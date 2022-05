Schwer verletzte Fundkatze in mehrstündiger Operation gerettet

"Keine Sekunde zu früh", wie Tierheimleiter Davor Stojanovic sagt, haben zwei Polizistinnen in der Nacht von Sonntag auf Montag, einen schwer verletzten Katzer entdeckt. Sie alarmierten sofort den Notdienst des Tierheims.

Stojanovich schildert den katastrophalen Zustand des zehn Monate alten Tieres zum Fundzeitpunkt: „Die Lunge war zerquetscht, das Becken gebrochen und der Schwanz abgerissen.“ Da die Körpertemperatur nur mehr bei 33 Grad lag, wurden gemeinsam mit der Tierarztpraxis Pottenbrunn umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen gesetzt.

Mehrstündiger Eingriff in Tierklinik

Am nächsten Tag versorgte Tierärztin Marlis Wiebogen-Wessely Kater Jiji in einem komplexen orthopädisch-chirurgischen Eingriff in der Tierklinik St. Pölten. Die international anerkannte Spezialistin auf dem Gebiet der Kleintierchirurgie (Diplomate ECVS) ist Leiterin der chirurgischen Abteilung der Tierklinik und berichtet: „Besonders in der wärmeren Jahreszeit sind wir häufig mit schwerverletzten, polytraumatisierten Hunden und Katzen konfrontiert. Den armen Kater Jiji hat es leider besonders schlimm erwischt, da das Becken an mehreren Stellen und unter anderem auch das Hüftgelenk gebrochen war. Durch unsere langjährige chirurgische Erfahrung konnten alle Brüche versorgt und auch das Hüftgelenk rekonstruiert werden.“

Zurück in Frauchens Armen

Thomas Kainz vom Tierschutzverein freut sich, dass alles ein gutes Ende gefunden hat. „Dank dem raschen Handeln aller Beteiligten und dem großen Know-How der behandelnden Spezialisten und Spezialistinne konnte dem Kater das Leben gerettet werden“, so Kainz. Der kleine Ausreißer Jiji ist wieder bei seinen Besitzern und wird nun gesund gepflegt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.