Strom aus luftigen Höhen in der Landeshauptstadt

Bei der Anfahrt über den Grasberg in Pottenbrunn sieht man die unterschiedlichen Windräder schon von weitem. Die ersten Windräder entstanden dort schon 1995. „St. Pölten ist ein richtiges Windkraftmuseum“, sagt Benevento-Geschäftsführer Stefan Hantsch. Denn alle Anlagen mit aufsteigender Leistung je nach Baujahr laufen noch. Unser heutiges Ziel ist die Windkraftanlage 2 des Windparks Pottenbrunn IV. Gemeinsam mit ImWind-Geschäftsführer Georg Waldner und Stefan Hantsch begibt sich die NÖN in luftigen 143 Meter Höhe, wo aus Wind Strom erzeugt wird.

Sicherheit spielt in so einer Höhe eine große Rolle. Ausgestattet mit einem Kombigurt und Helm geht es los. Für die erste Etappe im Windrad gibt es einen Lift. Zwei Personen passen hinein, die großen Karabinerhaken mit Sicherungshaken, ähnlich denen von Klettersteigsets, werden in die Ösen im Lift eingehängt. Dann geht es los.

Bei der ersten Plattform ist Schluss mit dem Lift. Beim Aussteigen werden sofort wieder die Karbinerhaken in die gelben Ösen eingehängt. Dann geht es ans klettern. Zur Sicherheit bekommt jeder ein Auffanggerät, dass im Fall des Sturzes bremst. Es hängt am unteren Teil des Komi-Klettergurtes und läuft beim senkrechten Klettern über die Leitern mit. Ziel ist der Maschinenraum, die sogenannte Gondel der Windkraftanlage. Dort gibt es einiges zu sehen. Etwa die Nabe, auf der die Rotorblätter montiert sind. Bei Wind dreht sich der Rotor die Antriebswelle, die mit dem Getriebe verbunden ist. Dort wird die Umdrehungszahl des Rotors von 14 pro Minute auf 1.400 pro Minute erhöht. Im Generator wird schließlich der Strom erzeugt.

Wirklich spannend wirds dann draußen auf dem Windrad, als der Rotor in den Wind gedreht wird, um ihn zu starten. Rund 200 Tonnen wiegt der Maschinenraum mit Getriebe und Generator. „Das muss so massiv sein, denn die Windräder auf voller Leistung laufen, treffen rund 100 Tonnen Luft pro Sekunde auf den Rotor“, erklärt Hantsch. Schließlich werde eine Rotorfläche von einem Hektar abgeerntet. Und das spürt man im Innenen, wie alles schwingt.

Von oben sieht man einen Teil der Windkraftanlagen in der Umgebung. Insgesamt 20 sind es in der Stadt und 33 im Bezirk St. Pölten. Diese haben eine Leistung von in Summe rund 90 Megawatt (MW) und liefern damit Strom für mehr als 58.000 Haushalte.

Die Anlagen des Windparks Pottenbrunn IV laufen seit acht Jahren. „Der Ertrag passt und liegt wie progonostiziert bei acht Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr“, sagt Hantsch. Zwar seien die Windverhältnisse in St. Pölten etwas schwächer als im Nordburgenland und im Weinviertel, allerdings ist das besondere in St. Pölten, dass die Windräder im Burgenland und im Weinviertel nie gleichzeit wie St. Pölten auf Vollast laufen. „Das bringt ist vorteilhaft für das Stromsystem“, erklärt Hantsch. Aufgrund der guten Ernte sollen wie berichtet noch weitere Windräder entstehen. Mit diesen könnten weitere 14.000 Haushalte mit Strom aus erneuerbare Energie versorgt werden.