PVZ und Spital St. Pölten top bewertet

Wie fit die Gesundheitsversorgung der Stadt ist, beleuchtet der neue Schwerpunkt der St. Pöltner NÖN ein ganzes Monat lang. Höhepunkt bildet eine Podiumsdiskussion am Dienstag, 4. Oktober.

Bei der großen NÖN-St. Pölten-Umfrage haben fast 1.000 Personen ihre Meinung zum Thema abgegeben. Wer sich die rund 200 offenen Antworten durchliest, könnte meinen, St. Pöltens Gesundheitssystem schwächelt. Allerdings zeigt sich bei den quantitativen Aussagen ein ganz anderes Bild.

Dem Thema Kinderärzte hat sich die NÖN bereits gewidmet, denn nur drei Prozent der Teilnehmenden finden hier das Angebot „sehr gut“ und über 50 Prozent „schlecht“ bis „eher schlecht“. Der Ruf nach mehr Kinderärzten spiegelt sich auch in den offenen Antworten wider.

Hingegen finden die Verfügbarkeit von Hausärzten fast 70 Prozent „sehr gut“ bis „eher gut“, von Fachärzten und Ambulanzen ebenfalls. Drei Stellen im Bereich der Allgemeinmedizin sind unbesetzt, informiert die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK): „Davon wird eine ab 1. Jänner 2023 wieder eröffnen und für eine weitere liegt eine Bewerbung vor. Für die Stelle in Pottenbrunn suchen wir noch eine Nachfolge.“

Insgesamt gibt es 22 Kassenvertragsstellen für Allgemeinmedizin, 44 Facharztstellen sowie 21 Stellen für den Bereich Zahnheilkunde und Kieferorthopädie. Im fachärztlichen Bereich wird eine Stelle für Gynäkologie ab 1. Oktober nachbesetzt. Für die unbesetzte Kinderarztstelle liegt eine Bewerbung vor. „Alle weiteren Stellen sind abgedeckt.“

Das Universitätsklinikum schneidet bei der Umfrage überragend gut ab, über 80 Prozent finden es „sehr gut“ bis „eher gut“. 1.000 Betten für Patientinnen und Patienten stehen dort zur Verfügung, so die Landesgesundheitsagentur (LGA). Das Universitätsklinikum ist auch ein großer Arbeitgeber: 3.505 Personen sind dort beschäftigt. 662 davon sind Ärzte, 1.725 in der Pflege tätig.

Sogar in den offenen Antworten durchwegs gut kommt das Primärversorgungszentrum (PVZ) im Süden weg. Ein Umfrage-Teilnehmer schreibt: „Am Beispiel PVZ sieht man, wie es funktionieren kann. Junge, motivierte Ärzte, ein tolles Team. Solche Einrichtungen inkl. Fach- und Kinderärzte sollten drei bis vier in St. Pölten sein!!!“

Am verhältnismäßig schlechtesten bewertet bei der Umfrage wurden die Pflege-Einrichtungen der Stadt. Allerdings gaben 30 Prozent der Befragten an, dieses Thema nicht beurteilen zu können. Nur 14 Prozent finden das Angebot „sehr gut“, immerhin 35 Prozent „eher gut“ und nur 5 Prozent „schlecht“. Erst vor Kurzem eröffnete der Um- und Neubau im Pflegeheim Stadtwald. Obwohl ein städtisches Pflegeheim, ist es ein Vertragsheim mit dem Land Niederösterreich. Die Stadt erklärt: „In den Pflegeabteilungen gibt es ausschließlich durch das Land genehmigte Pflegebetten, die aus den diversen Töpfen der Sozialhilfe und der Landestagsatzung berechnet und bezahlt werden.“ Das Gleiche gilt für das privat geführte Pflegeheim in Pottenbrunn.

Aufgenommen werden bevorzugt Menschen aus St. Pölten oder mit Angehörigen in der Stadt. Im Heimantrag kann zwar ein Wunschheim angeführt werden, jedoch entscheiden die aktuellen Kapazitäten, ob eine Aufnahme möglich ist.

Im Stadtwald gibt es 24 Wohnungen und 154 Pflegebetten im Altbestand. 130 Personen arbeiten in verschiedensten Positionen in dem städtischen Heim. Weitere 22 Wohnungen entstehen bis zum nächsten Jahr. Für das „betreubare Wohnen“ gibt es bereits vor der Fertigstellung zahlreiche Bewerbungen.

Im von der LGA geführten Haus an der Traisen gibt es insgesamt 120 Pflegeplätze. Davon entfallen zehn Plätze auf die Hospizbetreuung, 16 Plätze auf die rehabilitative Übergangspflege sowie auf zwei Kurzzeitpflegeplätze. Die übrigen Pflegeplätze sind Langzeitpflegeplätze. Zusätzlich dazu verfügt das Pflege- und Betreuungszentrum über ein Tageszentrum mit 25 Plätzen pro Tag. Das Haus an der Traisen ist personell voll besetzt, sodass neue Bewohnerinnen und Bewohner bei frei werdenden Pflegeplätzen uneingeschränkt aufgenommen werden können, meint die LGA. Beschäftigt sind dort insgesamt 125 Menschen, davon 70 in der Pflege und Betreuung. „Die Teams sind stabil, die Fluktuation ist gering. Frei werdende Dienstposten können nachbesetzt werden, jedoch nicht mehr so schnell wie früher“, sagt die LGA.

Anna Schletz wohnt gerne im Haus St. Elisabeth der Caritas St. Pölten. Foto: Caritas

Ebenfalls ein Vertragsheim des Landes ist das Haus St. Elisabeth der Caritas. Hier ist schon merkbar, dass die Nachfrage an Plätzen höher ist als das Angebot. „Wir bekommen häufig Anfragen von Interessenten, die wir abweisen müssen“, sagt Leiter Jens Nather. 133 Menschen werden derzeit versorgt, davon sind momentan zwölf Gäste in der Übergangspflege. Mitarbeitende gibt es 150, davon rund 90 in der direkten Pflege. Nather: „Die Fluktuation ist im Vergleich für die Branche geringer, dennoch sind Nachbesetzungen oft langwierig beziehungsweise eine zeitnahe Nachbesetzung eher selten.“

