Tenor bei NÖN Diskussion in St. Pölten: Pflege verdient mehr Respekt

Vier Wochen beschäftigte sich die NÖN mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema Pflege. Dabei waren sich alle in einem Punkt einig: Die Pflege sollte Wertschätzung erfahren.

Schon bei der großen Umfrage der St. Pöltner NÖN kam bei den offenen Antworten heraus, dass Pflegerinnen und Pfleger mehr Anerkennung bekommen sollten, dass es mehr Pflegeeinrichtungen geben müsse, dass das Gehalt angehoben und der Job attraktiver werden sollte.

„Oft ist es schwer, junge Leute zu finden, weil die Arbeit zwar bereichernd ist, aber auch belastend sein kann.“

„Wir müssen uns jeden Tag aufs Neue bemühen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein“, betonte der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums St. Pölten Bernhard Kadlec. Die Arbeitszeitmodelle müssten flexibel gestaltet werden, immer mehr würden Teilzeit arbeiten wollen. „Oft ist es schwer, junge Leute zu finden, weil die Arbeit zwar bereichernd ist, aber auch belastend sein kann.“

Demenzstationen oder solche für chronische Krankheiten oder Palliativstationen sind oft schwer zu besetzen, sagte Pflegedirektorin Michaela Gansch aus dem Uniklinikum. Besonders mit der Pandemie sei die psychische Belastung größer geworden.

Dass es schon vor der Pandemie Probleme in der Personalpolitik gab, hebt Uniklinikum-Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schrefl hervor: „Schon 2008 habe ich in meiner Abschlussarbeit auf den demografischen Wandel hingewiesen. Es gehen viele in Pension und die LGA benötigt bis 2030 2.000 Pflegekräfte.“

„Wir müssen uns die 40.000 Pflegerinnen und Pfleger, die wir in den letzten Jahren verloren haben, wieder zurückholen“, ist Markus Bina von der Volkshilfe Pielachtal überzeugt. Außerdem hält er es für falsch zu suggerieren, dass Pflege jeder könne. „Pflege ist durch eine generalistische Ausbildung ausgezeichnet. Menschen von der Geburt bis zum Tod begleiten. Die Leute können stolz darauf sein, was sie können“, betont auch Gansch.

Es liege laut Pfleger Oswald Grandl oft daran, dass die Menschen in Pflegeberufen oft schlecht über ihren Job sprechen: „Dabei ist es ein super Beruf.“ Grandl wünscht sich jedoch eine E rleichterung für den Zugang zur universitären Weiterbildung. Der Pfleger bedauert, dass die Pflegeberufe von unterschiedlichen Gewerkschaften vertreten werd en, je nach Arbeitgeber. „Gemeinsam wären wir stärker.“

Pflege richtig darstellen

