Fußfassen in der St. Pöltner Arbeitswelt

Die vielen (Aus-)Bildungsmöglichkeiten in der Stadt waren vergangene Woche Thema unserer Schwerpunkt-Berichterstattung. Diese Woche geht es um den Schritt danach, den Schritt in den Job. Mit Kompetenzchecks und Beratungen hilft die Jugendinfo in der Kremser Gasse den jungen Menschen dabei, ihren Weg in dieser entscheidenden Phase zu finden.

Das Interesse an Ehrenamt ist groß, wie auch eine Umfrage der Jugendinfo gezeigt hat. Hier gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Das vielleicht sogar im Ausland, was einem zweiten großen Wunsch Jugendlicher nachkommt, jenem nach Auslandsaufenthalten.

Der bleibe später bestehen, wie die ÖH-Vorsitzende der FH Carola Berger berichtet. Internationalität und die Möglichkeit, das Studium zu individualisieren, sei jungen Menschen wichtig. Das ziehe sie auch an die FH und halte sie später in Unternehmen.

Viele Ansprüche, viele offene Stellen

Im Beruf würden sich viele eine Vier-Tage-Arbeitswoche bei vollem Lohnausgleich, flexible Arbeitszeiten, Home-Office und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie gute Aufstiegschancen wünschen, schätzt AMS-Bezirksstellenleiter Thomas Pop. Diese Ansprüche können sie sich leisten, „da viele Arbeitskräfte in eigentlich allen Wirtschaftsbereichen fehlen“. Wichtig sei jungen Menschen außerdem ein sicherer Arbeitsplatz, heißt es von Spar über die „Generation Sicherheit“, wie es das Unternehmen formuliert.

Leopold Stöß lernt bei Geberit und wünscht sich Folgendes: „Mir ist ein guter Umgang mit den Kollegen wichtig – die Stimmung im Team soll passen. Auch die Möglichkeiten, sich auszuprobieren und auch weiterzukommen, sind mir im Beruf wichtig.“ Diese Wünsche decken sich mit denen des Unternehmens, wie Peter Harm von der Lehrlingsausbildung bestätigt: „Bei jedem Lehrberuf ist das Wichtigste, dass die Bewerber eine motivierte Einstellung zur Arbeit haben und sich im Team gut verstehen.“

Erwartungen und Anforderungen

Gerade junge Menschen hätten wenig Vorstellung, was sie am Arbeitsmarkt erwartet, erklärt man im WIFI. „Sie haben da draußen ja keine Erfahrung“, sagt Trainerin Doris Käfer. Deswegen müssten die Trainer durchaus auch Erziehungsarbeit leisten.

„In der Schule musst du nach Anleitung etwas tun. In den Betrieben wird ein gewisses Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative bei den Lehrlingen bereits vorausgesetzt“, erklärt Käfer die neuen Anforderungen, mit denen Jugendliche in der Arbeitswelt plötzlich konfrontiert sind.

Von schlechten Erfahrungen in der Schule sollten sie sich nicht entmutigen lassen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Fachbereichsleiter Wolfgang Haider: „Schlechte Noten in der Schule bedeuten nicht, dass jemand in der Arbeit schlecht sein wird.“ Die Jugendinfo stimmt zu, es blühe nicht jeder im Bildungssystem auf.

Als Arbeitsmarkt sei St. Pölten wegen seiner Dichte und Vielfalt an Betrieben für Lehrlinge besonders interessant, sagen die WIFI-Experten. FH-Studierende würden dann bleiben, wenn sie während des Studiums bereits in ein Unternehmen eingegliedert wurden, erklärt ÖH-Vorsitzende Berger. Projekte mit der lokalen Wirtschaft seien eine gute Möglichkeit, die Kompetenz in der Region zu halten. Die Motivation bei der Jobsuche schätzt Thomas Pop vom AMS hoch ein.

