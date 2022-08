St. Pölten: Das Ankommen im ersten Zuhause

Das erste eigene Zuhause ist ein großer Schritt in die Selbstständigkeit. Für viele junge Menschen ist es zu Beginn der ersten Arbeitsstelle oder des Studiums so weit, dass sie die elterlichen vier Wände verlassen müssen.

„Ich bin aus Klagenfurt hergezogen und Wien hätte mich am Anfang sicher überfordert.“ Carola Berger, Vorsitzende der FH-Studierendenvertretung schätzt die Überschaubarkeit der Stadt

Speziell für junge Menschen gibt es in der Stadt eigene Projekte, zum Beispiel die Campus-Villa bei der FH, das Wihast-Wohnheim oder das Junge Wohnen der St. Pöltner Wohnbaugenossenschaft. Die sieht Junges Wohnen als zukunftsweisend. Ihr Projekt wurde auch schon mit dem Wohnbaupreis ausgezeichnet. Allerdings könne es gerade in diesen Objekten zu erhöhter Lärm- und Schmutzentwicklung kommen.

Die Vorsitzende der FH-Studierendenvertretung Carola Berger wohnt selbst seit Beginn ihres Studiums in einem der Studierendenwohnheime. „Am Anfang ist man da sehr stark in seiner FH-Bubble, aber wenn man will, kommt man auch wieder raus.“

Das Gute an St. Pölten sei die Größe, die „Überschaubarkeit“. „Ich bin aus Klagenfurt hergezogen und Wien hätte mich am Anfang sicher überfordert.“ Jetzt möchte sie St. Pölten nicht mehr verlassen, auch nicht nach dem Studium: „Ich habe St. Pölten wirklich schätzen gelernt. Weil ich kein Fan von einer Großstadt bin, aber schätze, alles zu haben, was ich brauche.“

Einzige Notschlafstelle in Niederösterreich

Bei der NÖN-St. Pölten-Umfrage haben 80 Prozent der Teilnehmenden unter 30 die Infrastruktur in nächster Nähe des Wohnorts als „sehr gut“ bis „gut“ eingeschätzt. Was sie sich wünschen: leistbares Wohnen dezidiert für junge Personen. Grundstücke für die Errichtung von Wohnhäusern sowie der Kauf von Eigentum interessiert sie im Gegensatz zu den älteren Umfrageteilnehmern kaum. Wichtig ist ihnen das Angebot an Mietwohnungen sowie leistbares Wohnen.

Manche junge Menschen können von einer eigenen Wohnung nur träumen – manche sogar von einem Dach über dem Kopf. In der Landeshauptstadt bietet die einzige niederschwellige Jugendnotschlafstelle Niederösterreichs COMePASS wohnungslosen Jugendlichen Unterschlupf.

„Minderjährige, Jugendliche sowie junge Erwachsene sind zunehmend von Obdachlosigkeit betroffen. Auffallend ist die steigende Zahl der minderjährigen Mädchen, die bei COMePASS andocken“, erklärt Bernhard Klemt, Leiter der Jugendnotschlafstelle der Emmaus-Gemeinschaft.

