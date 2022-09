St. Pölten „für Pensionisten top, für Jugendliche flop“

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle

„Freizeitangebote sind für Pensionisten top, für Jugendliche flop“, meint ein jugendlicher Teilnehmer bei der großen NÖN-St. Pölten-Umfrage. Einen Überblick über die Möglichkeiten in der Stadt für junge Menschen schafft der Jugend- und Sozialratgeber der Jugendeinrichtungen St. Pölten. Auf 35 Seiten finden junge Menschen ihre Ansprechpartner für verschiedene Themen.

„Es gibt Förderungen, die sind so easy zu beantragen. Du musst nur sagen, wie das Projekt heißt, was du damit machen willst und wie lange es dauert.“Virna Hadziosmanovic von der Jugendinfo

„Der Jugend- und Sozialratgeber ist sehr umfangreich. Die Angebote sind da für junge Menschen in St. Pölten“, findet Nadine Hasenzagl von der Jugendinfo NÖ. Die fungiert als Clearing- und Beratungsstelle und hilft Jugendlichen, die richtigen Ansprechpartner für ihre Anliegen zu finden. Außerdem unterstützt sie sie dabei, Projektideen umzusetzen.

„Es gibt Förderungen, die sind so easy zu beantragen. Du musst nur sagen, wie das Projekt heißt, was du damit machen willst und wie lange es dauert“, sagt Virna Hadziosmanovic von der Jugendinfo. Damit soll jungen Menschen geholfen werden, ihre eigenen Wünsche umzusetzen.

Oft bekommen sie da Hilfe von den Jugendzentren. Im Jugendzentrum Steppenwolf geht es dem Team darum, „auf die Bedürfnisse der Jugendlichen zu hören und Angebote dementsprechend auszubauen“, wie Sozialarbeiterin Lena Schmaldienst erklärt.

Tanja Schönanger und Lena Schmaldienst sind für die Jugendlichen im Steppenwolf da. Foto: Maria Prchal

In letzter Zeit wurden auf Wunsch der Jugendlichen etwa ein Fotografie- oder Songwriting-Workshop veranstaltet. Jetzt gibt es zum Beispiel wieder Anfragen zu Graffiti-Projekten.

Im Steppenwolf können junge Menschen außerdem gratis das Tonstudio oder die Indoor-Skatehalle nutzen. „Bei uns geht es um deine Bedürfnisse. Du kannst mitgestalten, du musst nicht zahlen. Du kannst über deine Probleme sprechen, wenn du möchtest“, erklärt Schmaldienst das Angebot. Sozialarbeiterin Tanja Schönanger ergänzt: „Wir wollen einen Ort für alle hier bieten.“

Und das Konzept geht auf: Durchschnittlich 35 Jugendliche kommen jeden Tag vorbei. Manche für den Billardtisch, manche für die Beratungen, manche, um Freunde in einem konsumfreien Raum zu treffen.

Klimaschutz auf die Fahnen schreiben

Vor allem durch die verstärkte Online-Arbeit würde es das Team auch schaffen, mehr Mädchen zu erreichen. Und es kommen immer mehr queere Jugendliche. Schmaldienst vom Steppenwolf: „Es ist da etwas in Bewegung und es gibt engagierte Leute, damit sich da etwas tut und es sichere Angebote gibt.“

Beispielsweise findet einmal im Monat in der Stadt „QueerSpace“ statt, ein Treffen für queere Jugendliche, begleitet von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern.

Neben einem offeneren Umgang mit Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung sorgt sich die neue Generation auch verstärkt um das Klima. Fridays for Future St. Pölten zeigt, wie jugendliche Selbstorganisation aussehen kann. In St. Pölten sind auch sonst zahlreiche Jugendliche in Vereinen aktiv. „Arbeit im Verein kann auch die Bindung an die Heimatstadt stärken“, berichtet Hadziosmanovic.

„Bitte macht das Nachtleben spannender“

Denn diese Bindung an die Stadt scheint in St. Pölten manchmal schwach zu sein: „Das Schöne an St. Pölten ist die Nähe zu Wien. Das ist so der Klassiker, den man zu hören bekommt“, sagt Carola Berger, Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft der FH St. Pölten. Nicht nur „zugereisten“ Studierenden geht es so.

Die Jugendinfo hört auch, dass junge St. Pöltnerinnen und St. Pöltner „einfach nur raus“ wollen. „Aber dahinter steckt oft etwas ganz anderes und später kommen sie dann auch wieder zurück“, meint Hasenzagl.

Studierende müssten nur aus ihrer Blase raus

Berger von der ÖH ist überzeugt, St. Pölten hat viel zu bieten. Die Studierenden müssten nur aus ihrer Blase raus. Die ÖH versucht Verschiedenes, um sie mehr in die Stadt zu integrieren. Beispielsweise gab es Kooperationen mit dem Landestheater. Ein Problem sei auch, dass die Fortgehmöglichkeiten vor allem im Süden liegen.

Bei der großen NÖN-St. Pölten-Umfrage schneidet das Angebot an Nachtgastronomie insgesamt schlecht ab: Nur zwei Prozent der unter 29-Jährigen bewerten es als „sehr gut“, Fast 80 Prozent als „eher schlecht“ bis „sehr schlecht“. „Bitte macht das Nachtleben spannender. Dann muss man nicht immer nach Wien fahren“, schreibt etwa ein Teilnehmer.

Seit über 18 Jahren beliebt bei Jugendlichen ist das Warehouse. „Wir binden viele Junge ein, so schaffen wir es, relevant zu bleiben“, erklärt sich das Clubleiter Steve Ponta. Schön anger vom Steppenwolf ist ebenfalls überzeugt: „Damit die Stadt für Jugendliche attraktiv bleibt, muss man hinhören.“

