„Alles verdient eine zweite Chance“: Initiativen in St. Pölten

Den gesamten Müll, der so anfällt, in einem Glas sammeln. In den vergangenen Jahren kam dieser Trend auf, um sich einmal bewusst zu werden, wie viel eigentlich weggeworfen wird. Aber irgendwie brauchen wir doch ständig neue Kleidung, neue Gerätschaften, neue Möbel, wenn die alten ihren Dienst getan haben.

Das Klima und das Börserl freuen sich beide, wenn dann auf Reparaturdienste und sonst Gebrauchtware gesetzt wird. Ein alter Trick, der neue Beliebtheit erfährt.

„In den letzten Jahren ist Secondhand durch die Bank gesellschaftsfähig geworden“, erzählt Carla-Leiterin Claudia Buchner. Im Second-Hand-Laden der Caritas in der Wenzel-Kaska-Straße gibt es Secondhandware und kleine Haushaltsartikel aller Art. Ausgewählte und aufbereitete Secondhand-Markenwaren werden im carlaShop in der Brunngasse angeboten.

Einen Flohmarkt mit Gebrauchtwaren organisiert auch Maria Bader. Der nächste geht im Redpoint am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 14 Uhr über die Bühne.

Die Flohmärkte von Maria Bader im Red.Point haben bereits Tradition. Foto: privat Foto: privat

„Verwenden statt verschwenden“, das ist das Motto, unter dem die St. Pöltnerin seit Jahren mit ihrer Initiative „ I earn “ tätig ist. In 40 Ländern der Welt vermittelt sie den Gedanken in Schulworkshops. „Ich stelle mich mit einem großen Müllsack in die Klasse und frage die Kinder, was ich jetzt mit dem Inhalt machen kann“, erzählt die 68-Jährige.

Dann basteln sie zum Beispiel einen Schreibtischorganisator aus alten Milchkartons oder Geschenke aus vermeintlichem Müll. Die Kinder und Jugendlichen lernen dabei spielerisch über Upcycyling und Recycling. Außerdem ist Bader seit Jahren ein sehr aktives Mitglied von Food-Sharing St. Pölten, die unter anderem frei zugängliche Fairteiler-Kühlschränke im Sonnenpark befüllen.

„Das hält mich jung“, schmunzelt sie über ihre vielen Aktivitäten. „Ich bin damit aufgewachsen, dass nichts weggeworfen werden soll. Und je älter ich werde, desto mehr fallen mir die Sprüche aus meiner Kindheit wieder ein.“

Bei „ Gabarage “ bekommt vermeintlicher Abfall ein zweites Leben. „Wir arbeiten mit Stoffen, die eigentlich schon aus dem Produktionszyklus ausgeschieden sind“, sagt Stephan Schimanowa, Gabarage-Projektleiter in St. Pölten.

Das Motto des Projektes – „Alles verdient eine zweite Chance“ – bezieht sich nicht nur auf Rohstoffe. „Wir beschäftigen junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die die Schule oder Lehre abgebrochen haben. Sie bekommen hier einen strukturierten Tagesablauf und werden sozialarbeiterisch betreut.“

Die Rohstoffe, die bei Gabarage durch Upcycling ein zweites Leben bekommen, werden größtenteils gespendet. Das Projekt möchte außerdem zum Umdenken und zum eigenständigen Upcycling anregen. Dafür werden regelmäßig Workshops angeboten.

Für „Dr. Schnurlibär“ Walter Wiesmüller hat das Reparieren von Haushaltsgeräten auch eine emotionale Komponente: „Oft ist zwischen dem Gerät und den Benutzern eine Beziehung entstanden. Sie wollen kein neues Gerät, weil sie wissen, wie das alte reagiert und daran gewöhnt sind.“

Als „ Dr. Schnurlibär “ führt er eine „Ordination“ für mechanische und elektrische Patienten in der Schreinergasse. „Man muss bedenken, dass jedes neue Gerät sicher tausende Kilometer zurückgelegt hat. Da kommen Unmengen an CO₂-Emissionen zustande. Ganz zu schweigen von den alten Geräten, die ja nicht einfach verschwinden, sondern entsorgt werden müssen“, sagt Wiesmüller.

„Es gibt ein russisches Sprichwort: ‚Ich bin nicht so reich, billige Sachen zu kaufen‘“, sagt „Schnurlibärs“ Nachbarin Natalja Hadajeva. Sie ist davon überzeugt, dass es sogar billiger ist, einen guten, hochqualitativen Pullover jahrelang zu tragen, als jede Saison einen neuen, billigen kaufen zu müssen. In ihrer Reparaturschneiderei repariert sie Kleidung, vom Hemd bis zum Mantel.

Häufig kommen Kundinnen und Kunden etwa mit kaputten Reißverschlüssen oder zum Kürzen von Hosen zu ihr. Auch Hadajeva bemerkt oft, dass ihre Kundinnen und Kunden eine emotionale Verbindung zu ihren Kleidungsstücken aufgebaut haben: „Erst letzte Woche hat ein Herr ein Hemd vorbeigebracht. Es war schon ziemlich zerschlissen, doch er möchte es reparieren lassen, weil er so sehr an diesem Hemd hängt.“

