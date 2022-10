Grüne Fassaden gegen städtische Hitze-Inseln: Expertin im Interview

Stadt, Cinema Paradiso und NÖN rücken bei der „Pro Planet Week“ Klima und Umweltschutz besonders in den Fokus. Zusätzlich zu aktuellen Dokus gibt es Diskussionen mit Expertinnen und Experten. Darunter die St. Pöltnerin Susanne Formanek. Sie erklärt vorab im NÖN-Interview, wie Fassadenbegrünung ein Beispiel für gelungene Klimawandelanpassung sein kann.

NÖN: Welche gelungenen Beispiele gibt es für Fassadenbegrünung oder andere Möglichkeiten der Klimawandelanpassung im Baubereich?

Susanne Formanek: Eine ganze Menge! Wir haben eine Sammlung internationaler und nationaler Best-Practice-Beispiele von Fassaden- und Vertikalbegrünungen. Diese zeigt die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und soll zukünftige Projekte in ihrer Umsetzung bestärken. Ein besonderes Beispiel ist die Fassadenbegrünung in der Embelgasse in Wien. In diesem Fall war es nicht möglich, den Wurzelraum ebenerdig herzustellen, und die Gehsteige waren nicht breit genug, um Tröge aufzustellen. Somit wurde der gesamte Wurzelraum im ersten Stock an der Fassade angebracht.

„Grünpflanzen und Wasser zur Abkühlung leisten in der Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion von urbanen Hitzeinseln“, weiß Susanne Formanek. Foto: GrünstattGrau/Gruchmann

Warum Dächer und Fassaden begrünen?

Formanek: Bauwerksbegrünung ist ein wesentlicher Baustein zur Klimawandelanpassung sowie zum Klimaschutz und schafft ein attraktives urbanes Umfeld. Mit der Erderwärmung werden sich Extremwettersituationen wie Dürre, Überschwemmungen oder hitzebedingte Krankheits- und Todesfälle massiv erhöhen. Wir wissen, welche Maßnahmen wirksam sind und welche Technologien eingesetzt werden können. Wir müssen sie nur anwenden!

Was bringt das?

Formanek: Jeder Liter Niederschlagswasser, den wir auf oder an unseren Gebäuden zurückhalten, entlastet nicht nur die Kanalisation, sondern kühlt unsere Umgebung. Wohlüberlegte städtebauliche Struktur, Ausnutzen der Winde, Beschattungen sowie urbane grüne und blaue Infrastruktur, also Grünpflanzen und Wasser zur Abkühlung, leisten in der Zukunft einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion von urbanen Hitzeinseln. Die Biodiversität wird durch neue Habitate gefördert, der Schall durch unterschiedliche Blattstrukturen reduziert und auch die Lebensdauer einzelner Bauteile wird verlängert, weil sie durch die Pflanzen vor äußeren Witterungseinflüssen geschützt werden. Bei ungedämmten Gebäuden können Bauwerksbegrünungen sogar einen Dämmeffekt haben.

Wo sehen Sie das größtePotenzial in St. Pölten?

Formanek: St.Pölten ist eine wunderbar gewachsene Stadt mit einer großartigen Geschichte. Gerade die versiegelten Gassen in der Stadt eignen sich für Fassadenbegrünung. Wenn auf der horizontalen Ebene eine Begrünung wegen Straßeneinbauten oder Feuerwehrzufahrten nicht möglich ist, dann könnte Fassadenbegrünung im Kampf gegen den Klimawandel helfen. Einige Dächer wie im Regierungsviertel sind bereits begrünt und es gibt begrünte Innenhöfe. In der Stadt Baden werden Dachbegrünungen forciert, dies sollte in St.Pölten auch getan werden.

Würde es sich auszahlen, ein Hochhaus komplett zu begrünen? Sowohl ökologisch als auch ökonomisch?

Formanek: Ökologisch auf jeden Fall. Fünf Seiten einer begrünten Gebäudehülle geben der Stadt die Natur zurück, das bringt enorme Biodiversitätsmöglichkeiten mit sich. Ökonomisch ja, wenn man es von Anfang an in die Planung mit einbezieht, Grauwasser für die Bewässerung mitnutzt. Die Wohnqualität wird durch Begrünung gesteigert und diese wirkt sich nachweislich positiv auf das menschliche Wohlbefinden und die Gesundheit aus. Daraus ergibt sich sowohl eine erhöhte Wohnzufriedenheit als auch eine positive Imagebildung des Gebäudes.

Gibt es in Ihrer Arbeit oft Reibungspunkte mit dem Denkmalschutz?

Formanek: Es ist sehr wichtig, das Bundesdenkmalamt von Anfang an in die Planung miteinzubeziehen, damit sichergestellt werden kann, dass die denkmalgeschützten Aspekte des Gebäudes erhalten bleiben. Ein gutes Beispiel hierfür ist die „BeRTA“-Grünfassade in der Rotenturmstraße in Wien. Die Fassade des denkmalgeschützten Gründerzeithauses aus 1900 im 1. Bezirk Wiens wurde vor der Begrünung aufwendig saniert und vor zwei Jahren mit insgesamt sechs Modulen und Rankhilfen aus Glasfaserverbundwerkstoff ausgestattet. Unterschiedliche Gerüstkletterpflanzen wie Clematis, Blauregen und Geißblatt ranken bis zu sieben Meter hinauf. Die Bewässerung erfolgt automatisch und wurde bei der Umsetzung aus dem Keller verlegt.

Wie ist die Zusammenarbeit und Akzeptanz bei den verschiedenen Behörden und wo müsste es noch Vereinfachungen geben?

Formanek: Das ist in jeder Gemeinde unterschiedlich. Es lässt sich allerdings ein Trend erkennen, dass weitere Städte und Gemeinden Begrünungen verpflichtend im Bebauungsplan vorschreiben, was die Behördengänge auch bei Bestandsbegrünungen erleichtern wird. Die Praxis zeigt, dass es nach wie vor Bewusstseinsbildung sowohl in der Bevölkerung als auch in den Magistraten und Behörden benötigt. Viele wissen gar nicht, was man alles mit Bauwerksbegrünung erreichen kann.

