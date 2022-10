St. Pöltner Klimawoche: „Müssen die Autobahnen im Kopf verlassen“

Den Begriff „Klimaangst“ hat die Psychologie gefunden, um die Sorge und Lähmung zu beschreiben, die die bereits spürbaren und abzusehenden Folgen des Klimawandels in einem auslösen können. Und im Gegensatz zu beispielsweise einer Spinnenphobie fürchtet man sich hier vor einer durchaus realen Gefahr, erklärt Psychologe Norman Schmid.

Was hilft, ist selbst aktiv zu werden und Einsatz für das Klima zu zeigen, empfiehlt der Umweltpsychologe. Wie das geht, zeigt die NÖN den ganzen Oktober anhand konkreter Beispiele.

Pro Planet Week im Cinema Paradiso

Das Klima rückt auch die Pro Planet Week im Cinema Paradiso in den Fokus. Von 17. bis 23. Oktober beschäftigen sich Filme, Diskussionen und Lesungen mit der Bewältigung des Klimawandels. Nach dem Film „Unser Boden. Unser Erbe“ am Donnerstag, 20. Oktober, lädt die NÖN zur Podiumsdiskussion zum Thema „Wertvoller Boden“.

In Vorbereitung stellt die NÖN Beispiele aus St. Pölten vor, die zeigen, wie Nachhaltigkeit im Alltag umzusetzen ist. Diese Woche ist Start mit dem Thema Essen. Saisonal, regional und aus möglichst umweltschonender sowie biodiversitätsfördernder Produktion sollte nachhaltige Nahrung sein.

Solche Produkte verkauft zum Beispiel Elvira Bachinger im „Gut Ding“ in der Schreinergasse. Sie stellt klar: Nachhaltig kaufen kann jeder. „Bio-Krautfleckerl sind sicher günstiger für eine Familie als Fertigpizza. Abgesehen davon, dass sie gesünder sind und länger satt halten.“ Das eigene Verhalten könne jede und jeder ändern, „wir müssen nur die Autobahnen im Kopf verlassen“.

„Natur gibt uns alles, was wir brauchen“

Bachinger achtet auf strengste Gütesiegel, was ihre Kundschaft besonders schätzt. Außerdem bietet sie ein Unverpackt-Sortiment an. „Das wird sehr gut angenommen, aber leider nehmen nicht alle selbst Verpackungen mit und müssen dann wieder die Papiersackerl nehmen.“ Beim NÖN-Besuch empfing sie gerade eine Lieferung Demeter-Honig aus Klosterneuburg, den sie ebenfalls unverpackt anbietet. „Die Natur gibt uns schließlich alles, was wir brauchen.“

Diesem Motto folgt auch Markus Dürnberger bei seinen Kräuterwanderungen, die er unter anderem an der VHS anbietet. Schon bei einem kurzen Spaziergang über ein paar hundert Meter entdeckt er eine Pflanze nach der anderen, über die er erzählen kann. Zum Beispiel die Hagebutte, die bis zu zwanzig Mal mehr Vitamin C als eine Zitrone enthält. Oder der Sanddorn, der nicht nur mit Vitamin C und A, sondern sogar Vitamin B12 aufwartet. Ein Nährstoff, der bei einer rein pflanzlichen Ernährung normalerweise substituiert werden muss.

Das Gute: All diese Pflanzen stehen bereits am Wegesrand und warten quasi nur darauf, geerntet zu werden. „Die Natur produziert sowieso im Überschuss.“ Viele Pflanzen würden verteufelt, seien aber eigentlich wertvoll, meint Grünbichler. Springkraut etwa wirkt gegen Pilzerkrankungen und die bei uns als ungenießbar geltende Herzbeere ist in Osteuropa ein Allheilmittel.

Auf Denkbarrieren stößt auch Michael Kietreiber immer wieder. Denn der Gründer von „Grünzeug vom Feld“ baut in Maria Anzbach mittlerweile Kurkuma, Zitronengras oder Ingwer an – und das klimafreundlich. „Bei uns geht so viel mehr, als die Leute glauben.“ Beim „Market Gardening“ wird auf möglichst wenig Fläche möglichst divers und bodenschonend angebaut. 2018 startete Kietreiber damit in Maria Anzbach. Davor hatte er keinerlei Erfahrung in der Landwirtschaft. Jetzt ist er überzeugt: „Das ist die Anbaumethode der Zukunft. Kleinstrukturiert arbeiten und die nähere Umgebung beliefern statt Großkonzerne, die gleich das ganze Land versorgen wollen.“

Saisonale, regionale und fleischlose Menüs

Noch ein Stückchen leichter geht die klimafreundliche Küche, wenn man sich gleich bekochen lässt. In Lanzendorf (Böheimkirchen) bietet die gelernte Krankenschwester Anna Mayer jetzt gesunde und nachhaltige Mittagessen zum Abholen. Bei einem St. Pöltner Naturkostladen hat sie Erfahrung in einer Großküche sammeln können, nun wagt Anna Mayer den Schritt in die Selbstständigkeit.

Zwei Menüs – vegan und vegetarisch – stehen zur Auswahl. Bis zu acht Plätze gibt es für jene, die die Köstlichkeiten an Ort und Stelle verspeisen wollen. „Wer zu Mittag keine Zeit hat, kann ab sofort am Montag, Dienstag und Donnerstag ab 16 Uhr sein Essen aus einer Abholbox vor der Tür abholen und zu Hause genießen“, so die Jungunternehmerin, die weitere Pläne für die Zukunft hat.

So soll etwa der Kastner Nahversorger die Gerichte gegen Vorbestellung anbieten. Schon jetzt gibt es beim Einkauf eine Zusammenarbeit mit Bernhard Fischelmayer. „Ich lege großen Wert auf saisonale und regionale Produkte, die, wenn möglich, auch noch bio sein sollen. Auf Fleisch verzichte ich aus ethischen Gründen zur Gänze“, so Mayer, die sich als Ernährungstrainerin intensiv mit dem Thema „richtiges Essen“ beschäftigt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.