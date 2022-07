Verkehr in St. Pölten: Eine Dreier-Rallye zum See

Werbung

Auto, Fahrrad oder Bus – wer macht eigentlich das Rennen, wenn es einmal ohne große Not durch St. Pölten gehen soll? Als Vergleichsstrecke hat die NÖN zum Abschluss ihres Verkehrsschwerpunkts – den Temperaturen angepasst – die Strecke vom Büro am Rathausplatz zur Besprechung am See gewählt.

Start war an der Ecke Rathausgasse und Rathausplatz. Für die Autofahrerin und das Busfahr-Duo ging es erst einmal zu Fuß zum motorisierten Gefährt.

Der Radfahrer rollte vorerst in Schrittgeschwindigkeit bis zum Ende der Fußgängerzone in der Klostergasse. Von dort an konnte das Rad seine Stärken – auch ohne Elektro-Unterstützung – ausspielen.

Rad als schweißtreibendste Art, im Bus war's kühl

Mit kurzen Unterbrechungen ging es über die Radzählstelle beim Sparkassenpark Richtung Traisen und dort entlang des Flusses bis zur Seedose. Nach knapp zehn Minuten war das Rad geparkt. In weniger als einer Viertelstunde eine Erfrischung am Tisch. Der Laptop konnte auch mit.

Für eine Kühlbox oder den Sonnenschirm hätte das Rad aber kaum gereicht. Und die schweißtreibendste Art der Fortbewegung war es allemal.

Kühler bleibt der Kopf an diesem Tag bei der Fahrt mit dem Auto. Wenn man erst einmal die Garage erreicht hat und die Klimaanlage ihre Arbeit tut. Der Weg ist an diesem Freitag noch halbwegs frei und ein Parkplatz sowie ein Parkticket schnell organisiert. Trotzdem ist das Glas des Radlers nach Ankunft der Autofahrerin nach 17 Minuten schon halb leer.

Timo Aringer war mit dem Bus unterwegs. Foto: privat

Der Test mit dem Bus dann retour, wie schnell man wieder einsatzbereit und möglichst trocken zurück im Büro ist. Umweltfreundlich und doch großteils ohne Anstrengung geht es Richtung Stadt. Mit einer Abkürzung zu Fuß ist der Laptop in 22 Minuten wieder erreicht.

Mit Menschenmassen musste man sich an diesem Tag den Bus nicht teilen. Die Klimatisierung sorgte für mehr als nur Erfrischung. „Da wurde einem bei der Fahrt sogar kalt“, stellte der Praktikant fest.

Fazit: Testsieger ist das Fahrrad, damit ist man zeiteffizient und ökologisch unterwegs. Nachteil: geringe Transportmöglichkeit.

