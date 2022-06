„Wohnen in St. Pölten“: Platz für die wachsende Traisen-Metropole

Werbung

62.522 Einwohner zählt St. Pölten, damit haben alleine seit Jahresanfang 508 weitere Menschen einen Wohnsitz gemeldet. Sie alle müssen irgendwo leben. Die NÖN macht den Juni daher zum Schwerpunkt-Monat und widmet sich in den kommenden Wochen der Wohnsituation in St. Pölten.

Sorgen der Bürger: Gebaut wird gerade viel und fast überall

Zu Beginn geht es um die Ausgangslage, wie viel überhaupt gebaut und geplant wird, wie viel Platz noch zur Verfügung steht und wer gerade wo baut. Eigens unter die Lupe genommen werden daraufhin Themen wie Leerstand, Bodenversiegelung, ökologisches Bauen und leistbares Wohnen. Nur knapp 30 Prozent schätzen hier bei der großen NÖN-Umfrage die Situation „sehr gut“ oder „eher gut“ ein.

Gebaut wird gerade viel und fast überall, könnte man meinen. Das bereitet vielen St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern gerade wegen der Versiegelung von Flächen Sorgen. Verbaut werden dürfen derzeit aber nur 13,5 Prozent der rund 108 Quadratkilometer Stadtfläche, sagt der derzeit aktuellste statistische Jahresbericht von 2020. Über die Hälfte ist als landwirtschaftliche Fläche gewidmet: 52,2 Prozent.

In absoluten Zahlen dürfen rund 1.530 Hektar für Wohnbau verwendet werden. 1.173 Hektar sind bereits bebaut, bleiben noch 357 Hektar unbebaut. Und die Stadt verspricht: „Alle Flächen, die als Grünland gewidmet sind, bleiben grundsätzlich unbebaut“, sagt Magistratssprecher Heinz Steinbrecher. In den vorhandenen Freizeit- und Erholungsgebieten ist keine Wohngebietswidmung vorgesehen.

Großteil von neuem Wohnraum in Wohnanlagen

Zwischen 2009 und 2021 kamen 4.345 Wohneinheiten in St. Pölten dazu. Die meisten entfallen auf Wohnhaus- und Reihenhausanlagen (3.442). Leerstand scheint es entgegen vieler Befürchtungen nicht viel zu geben, zeigt eine Rundfrage bei den größten Bauträgern.

Die städtische Immo betreut 1.279 Wohnungen, 70 sind aktuell bereit zur Vergabe oder zur Sanierung. Die allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft kann von überhaupt keinem Leerstand berichten. „Bereits bei der Übergabe sind alle Wohnungen vergeben“, sagt Jakob Gelb.

6.500 Wohnungen, Reihen- und Siedlungshäuser hat die Genossenschaft in ihrer 100-jährigen Geschichte erbaut. Und auch Alpenland berichtet von nur vier leerstehenden Wohnungen, verwalten tut sie 892. Eine NÖN-Erhebung Ende 2020 hat nur rund 800 Wohnungen am Markt gezeigt.

Im Schnitt wurden zwischen 2010 und 2020 pro Jahr 241 Wohneinheiten fertig. Die Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum im Schnitt um 451 Bürger. Aber nicht überall war der Zuzug gleich. Den größten gibt es seit Jahren in das Stadtzentrum. Die Zahl der Einwohner nahm hier in den vergangenen drei Jahren um über 400 zu.

Auch die Hälfte der 5.456 Nebenwohnsitzer wohnt im Zentrum. Fertiggestellt wurde hier gerade der Wohnpark Karmeliterhof direkt beim Rathaus. Gebaut werden soll auch bald an der Promenade beim Linzer Tor, insgesamt hat der dortige Bauträger „Premium Immobilien“ vier Projekte mit 135 Wohnungen in Entwicklung.

Größtes Projekt ist das Quartier Mitte neben dem Sparkassenpark samt Hotel. Der erste Teil „Leben am Fluss“ steht bereits. Hunderte weitere Wohnungen folgen. Aufsehenerregendstes Zentrumsprojekt werden wohl die Rossmarkthöfe mit rund 170 Wohnungen am Leiner-Areal. Weitere 300 Wohneinheiten plant Signa mit anderen noch auf den WWE-Gründen.

Ebenfalls in Viehofen hat 6B47 gerade den Grundstein gelegt für die ersten 191 Wohneinheiten des Steingötterhofs am alten Metro-Areal. In Wagram biegt die Alpenland bei „Mühlbach Ost“ auf die Zielgeraden. 275 Wohnungen baut die Genossenschaft gerade in St. Pölten, 532 weitere sind in Planung.

