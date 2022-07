Schritte zu einer neuen Mobilität in St. Pölten

Werbung

Wie St. Pölten mit dem Auto und öffentlich fährt, hat die NÖN in den Schwerpunkt-Artikeln der vergangenen Wochen ausführlich behandelt. Wesentlich für die zukünftige Verkehrsplanung sind aber die Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt.

Das aktuell gültige Generalverkehrskonzept der Stadt ist bereits von 2014. In nächster Zeit stehen dafür gleich einige Evaluierungen bevor, erklärt Verkehrsplaner Manuel Hammel vom Magistrat. Die EU will ein Konzept von der Stadt, denn St. Pölten gilt als Knoten für Transeuropäische Netze. Deswegen braucht die Stadt einen SUMP – einen „sustainable urban mobility plan“ – also ein nachhaltiges Verkehrskonzept bis 2030. Trifft sich gut, dass es voraussichtlich 2023 wieder eine Mobilitätsbefragung des Landes mit einer verdichteten Stichprobe für St. Pölten geben wird.

Klar ist in all diesen Konzepten: Das Auto rutscht in der Mobilitätshierarchie ganz nach unten. Der „Umweltverbund“ – also Rad-, Fuß- und öffentlicher Verkehr – ganz nach oben.

Schon heuer beginnt die Stadt mit der Erstellung eines Masterplans „Aktive Mobilität“ für Radfahren und Zufußgehen. „Hier vereinen wir Rad- und Fußverkehr in einem Gesamtkonzept, werden das integriert betrachten und Verknüpfungen zu Themenstellungen wie Gesundheit, Wirtschaft etc. herstellen“, erklärt Hammel. Dabei will die Stadt beleuchten, welche Effekte auf Tourismus, Gesundheit, Bildung und so weiter durch mehr Fokus auf Radfahren und Zufußgehen zu erwarten sind. „Wenn ich gleich in der Früh mit dem Fahrrad in die Schule oder Arbeit fahre, dann ist das Gehirn schon besser mit Sauerstoff versorgt“, gibt Hammel ein Beispiel.

Es braucht ein Umdenken, das nur mit „Push und Pull“ erreicht werden kann, sagt der Verkehrsplaner. Heißt also, eine Verkehrsform wird unattraktiver, die andere attraktiver gemacht. Denn beispielsweise: „Die, die mit dem Rad fahren wollen würden, trauen sich nicht, weil es zu viele Autos gibt“, sagt Hammel. Derweil hätte St. Pölten ein großes Potenzial als Radstadt, wie Hammels Kollegin Carina Wenda bei der St. Pöltner Klimaenquete beschrieb. Das liegt vor allem an seiner Lage und den geringen Steigungen.

Radnetzwerk ist „durchgängiges Flickwerk“

Heuer fand St. Pöltens erster Radgipfel statt. Konsens dabei: „Es gibt einen hohen Investitionsbedarf für eine zeitgemäße und zukunftsfähige Radinfrastruktur“, wie Maria Zögernitz von der Radlobby St. Pölten meint. Der Masterplan „Aktive Mobilität“ sowie Initiativen wie die Neugestaltung des Promenadenrings und Europaplatzes geben ihr Hoffnung, dass die Politik jetzt wirklich ins Handeln kommt. Denn Problemstellen sieht Zögernitz noch einige: „Das Radwegenetz ist ein durchgängiges Flickwerk. Deshalb muss es von null auf neu durchdacht werden. Es müssen die Radachsen durchgängig geplant werden und nicht als Beiwerk der bestehenden Straßen.“ Gerade Landesstraßen würden durchgängige Rad- und Fußwege fehlen, was aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, fehlenden Querungshilfen und hohen Kfz-Zahlen gefährlich ist.

Radhighways für die Stadt, vom Land gefördert

Das Land beschäftigt sich mit der Planung eines Radbasisnetzes, wobei St. Pölten als Potenzialregion gesehen wird. Über ganz Niederösterreich soll ein nahezu flächendeckendes Radnetz entstehen. Das Konzept erstellt die Stadt, die Förderung kommt vom Land. In die Netzplanung integriert sind Radhighways, informiert Zögernitz: „Das heißt, es gibt mehrere Hauptradrouten. Dazwischen direkte und engmaschige Verbindungen. Diese werden weitergeführt ins Umland.“

Rechtlich als Fahrrad gelten die E-Scooter, die auch immer öfter in der Stadt zu sehen sind. E-Scooter-Verleih ist aber keiner angestrebt, da einerseits nicht klar ist, wer rechtlich verantwortlich ist, wenn die Scooter unsachgemäß abgestellt werden. Andererseits erreichen sie hohe Geschwindigkeiten, die gefährlich für Fahrerin und Fahrer sowie andere Verkehrsteilnehmende werden können. Allerdings: „Eine interessante Alternative für die erste beziehungsweise letzte Meile sind sie schon“, gibt Hammel zu bedenken.

In den „Umweltverbund“ fällt auch das Zufußgehen. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bescheinigt St. Pölten eine „historisch gewachsene Innenstadt, die fußgängerfreundlich gestaltet ist und eine sehr gute Nahversorgung aufweist.“ Das schlägt sich in der Frequenz nieder. Um die 20.000 Fußgängerinnen und Fußgänger kommen täglich in die Innenstadt. In der Schulgasse sind es gut 5.000. Bei einer Messung im Mai machten Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Personen, die zu Fuß unterwegs waren, 94 Prozent des Verkehrsanteils in der Schulgasse aus. Und das, obwohl dort auch Autos fahren dürfen.

Im kommenden, letzten Schwerpunktartikel zum Thema Verkehr geht es um barrierefreie Mobilität. Außerdem hat das Redaktionsteam Rad, Auto und den Lup gegeneinander antreten lassen. Höhepunkt der Schwerpunkt-Serie Verkehr bildet dann eine öffentliche Podiumsdiskussion, die in der Fahrschule Sauer am Donnerstag, 28. Juli, um 19 Uhr stattfinden wird.

