St. Pölten fährt öffentlich in Zukunft

St. Pölten macht sich auf den Weg zur Klimaneutralität, wie die Stadt bei der ersten Klimaenquete versprach. Großes Sorgenkind bleibt der Verkehr: Er ist der Sektor, in dem der CO 2 -Ausstoß kontinuierlich steigt, anstatt zu sinken. Deswegen will die Stadt in ihren Verkehrskonzepten mehr auf den Umweltverbund setzen – also nachhaltige Fortbewegungsarten. 80 Prozent Umweltverbund zu 20 Prozent fossiler Fortbewegung wäre schon ganz gut, meint Verkehrsplaner Manuel Hammel vom Magistrat. Der öffentliche Verkehr ist dabei ein Schlüsselfaktor.

Der Weg geht in die richtige Richtung, betonte Carina Wenda vom Projektteam der Stadt bei der Klimaenquete. Das zeigt alleine der Ausbau des Lup von anfänglich sieben zu mittlerweile 13 Linien. 2021 gab es einen neuen Rekord an zurückgelegten Kilometern für den Stadtbus: 2,6 Millionen. Zufrieden mit dem innerstädtischen Öffi-Angebot zeigen sich jene, die sich an der NÖN-St. Pölten Umfrage beteiligt haben: 35,79 Prozent finden es sehr gut, 43,67 Prozent eher gut.

Die Gemeinderäte Hans-Joachim Haiderer und Markus Hippmann besprühten gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Stadler und Umweltstadträtin Renate Gamsjäger Bushaltestellen. Foto: Stadt St. Pölten

Zusätzliche Aufmerksamkeit bringen soll derzeit eine Aktion von Stadträtin Renate Gamsjäger und Gemeinderat Hans-Joachim Haiderer (beide SPÖ). Die beiden sind mit lokaler Unterstützung unterwegs und sprühen den Slogan „Klimaheld*innen fahren mit unserem Lup“. „Wir wollen damit das Image unseres Busses verbessern und die Aktion im Lauf des Sommers auf das gesamte Stadtgebiet ausrollen“, sagt Umweltstadträtin Renate Gamsjäger. Unterstützt wird das Projekt vom Klimabündnis.

Aber nicht nur der innerstädtische Verkehr macht das Öffiangebot in St. Pölten aus. Bei der Online-Umfrage hat sich gezeigt: Die Anbindung an überregionale Öffis scheint ganz gut anzukommen. 30,91 Prozent der Teilnehmenden schätzen sie als sehr gut, 43,46 als eher gut ein. Die Anbindung an die Umlandgemeinden müsste öffentlich trotzdem noch besser funktionieren, meint Wenda. Genauso ist ein attraktives Mikro-Öffi-System in den peripheren Stadtteilen wichtig. In St. Pölten ergänzt das Sammeltaxi das Angebot an Öffentlichem Nahverkehr. Es fährt am Wochenende und an Feiertagen von jeder öffentlichen Bushaltestelle im Stadtgebiet direkt zu der gewünschten Ausstiegsstelle.

Anreize für Öffi-Pendeln von den Unternehmen

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) analysiert: „St. Pölten ist ausgezeichnet an die Bahn angebunden, der Bahnhof für viele in fußläufiger sowie in Radfahr-Distanz.“ In einer Erhebung 2020 strich der VCÖ hervor, in St. Pölten könnten doppelt so viele Personen mit der Bahn pendeln. Der Verkehrsclub kam auf ein Potenzial von 14.100 Bahnpendlern, nur 7.600 nutzten das Angebot. Allerdings arbeitet er mit Zahlen von 2015. Unternehmen könnten durch betriebliches Mobilitätsmanagement Anreize setzen, damit mehr Beschäftigte mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen, schlägt der VCÖ vor.

Elektrifizierung und zweites Gleis

Neben der Westbahnstrecke und der von den NÖ Bahnen betriebenen Mariazellerbahn sind auch die ÖBB-Strecken Richtung Norden und Süden wichtige Pendlerstrecken. Die Forderung nach einem Schnellbahnsystem der lokalen Politik wird hier immer drängender. Vizebürgermeister Harald Ludwig dazu: „Die Realisierung von Alternativen zum Verkehr auf der Straße muss endlich umgesetzt werden. Es ist nicht genug, in Sonntagsreden die Mobilitätswende zu beschwören und dann kein Geld in den dringend erforderlichen Bahnausbau in NÖ-Zentralraum fließen zu lassen.“

Die letzte Information des zuständigen Bundesministeriums: Die Elektrifizierung zwischen Herzogenburg und Krems soll bis 2028 erfolgen, die der Traisentalbahn bis 2026 und es soll ein zweites Gleis zwischen St. Pölten und Herzogenburg kommen. Wer dachte, die jetzigen Arbeiten zwischen Herzogenburg und St. Pölten sind bereits der Weg dorthin, muss sich also noch gedulden. Rund um die Haltestelle Viehofen finden umfangreiche Modernisierungsarbeiten statt. Mit der angepeilten Zweigleisigkeit haben sie nichts zu tun. Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke nach Herzogenburg und umgekehrt dauert noch bis inklusive Sonntag, 4. September.

12,5 Millionen Euro werden investiert, davon fließt viel in die Sicherheit, die Gleise werden erneuert und Maßnahmen für die Attraktivierung der Haltestelle gesetzt.

Abschlussdiskussion zum Schwerpunkt-Thema

Im kommenden Teil der Schwerpunkt-Serie zu Verkehr rücken das Zufußgehen und Radfahren in den Mittelpunkt. Diskutiert wird der Themenkomplex bei der Podiumsdiskussion „St. Pölten spricht“ am Donnerstag, 28. Juli, um 19 Uhr in der Fahrschule Sauer. Das Gespräch wird auch per Live-Stream übertragen.

