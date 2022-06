Wünsche an St. Pölten: Die Ergebnisse der NÖN-Umfrage

Werbung

Wie lebt es sich in der Landeshauptstadt? Das will die NÖN wissen und setzt nicht nur monatliche Schwerpunkte wie jetzt auf Wohnen, sondern hat auch die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner in einer großen Online-Umfrage befragt. Das Ergebnis ist überwältigend: 1.237 Personen haben die Umfrage begonnen, ganze 735 bis zum Schluss jede Frage beantwortet.

Foto: NOEN

Die Grafik zeigt, wie divers die Teilnehmenden waren. Zu den Themen Wohnen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Freizeitaktivitäten oder Natur und Umwelt haben uns die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner ihre Meinung dargelegt.

Aus diesem reichen Datenschatz werden wir für künftige Berichterstattung schöpfen. Schon in dieser Ausgabe sind die Ergebnisse in das „Darüber spricht“ zu öffentlichem Verkehr, in die Schwerpunkt-Serie zu Wohnbau sowie in die Innenstadt-Übersicht geflossen.

Auffallend ist: Die Teilnehmenden scheinen ganz zufrieden. Ins Auge fällt nur die eher negative Beurteilung von leistbarem Wohnraum und Grundstücksverfügbarkeit. Genauso wird die Verfügbarkeit von Kinderärzten schlecht bewertet und von Parkraum.

Am Schluss wollten wir den dringlichsten Wunsch an die Stadt wissen. In den 735 Antworten immer wieder genannt: mehr Grün, weniger Beton, besserer öffentlicher Verkehr, Ausbau der Radwege, mehr Behindertengerechtigkeit und alles in allem eine lebenswerte Stadt.

