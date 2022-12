Schwerpunktaktion der Polizei beim Autobahnrastplatz Völlerndorf

Werbung

Ein LKW, der Gefahrgut mit sich führt, muss dies durch orange Tafeln vorne und hinten am Fahrzeug erkenntlich machen. Das dient auch dazu, dass Einsatzkräfte im Falle eines Unfalles sich auf potentiell riskante Situationen aufgrund brennbarer, ätzende oder anderwärtig gefährlicher Stoffe vorbereiten können. Gefahrgut kann zum Beispiel Benzin, Flüssiggas, oder Phosphorsäure, eine Zutat für die Herstellung von Cola-Getränken, sein.

Bezirksinspektor Roman Eisschill kontrolliert die Ladung eines LKWs. Foto: Schrefl

LKW mit dieser Kennzeichnung hat die Landesverkehrsabteilung NÖ bei einer Schwerpunktaktion am Autobahnrastplatz in Völlerndorf kontrolliert. Den Einsatz leitete Chefinspektor Thomas Mirwald. Drei Polizeistreifen winkten dabei die Fahrzeuge von der Autobahn zum Rastplatz. Dort begutachteten Polizeibedienstete die Ladung. Bei Gefahrgut ist die korrekte Sicherung der Ladung von besonders hoher Bedeutung. Doch auch wenn die weniger gefährliche Ladung nicht korrekt gesichert ist, gibt es eine Strafe.

“Gefahrgut darf sich im Ladeanhänger nicht bewegen. Durch Bewegung kann das Gefahrgut beschädigt werden und sich im Anhänger ausbreiten. Aber auch, wenn eine andere Last in das Gefahrengut hineinrutscht, kann das zu Beschädigungen führen", erklärt Bezirksinspektor Roman Eisschill. Ein ungarischer LKW-Fahrer hatte zwar sein Gefahrgut ausreichend gesichert, jedoch nicht die restliche Last. Außerdem führte er die schriftlichen Weisungen zur Handhabung des Gefahrgutes nicht mit. Somit kann er mit einer Geldstrafe von etwa 740 Euro rechnen.

Bezirksinspektorin Karin Kernstock versichert sich davon, dass der Dieseltank in technisch einwandfreier Verfassung ist. Foto: Schrefl

Auch den technischen Zustand der LKW und der Feuerlöscher sowie die Einhaltung der Ruhezeiten und das Mitführen von verpflichtenden Gegenständen wie Masken überprüfen die Polizeibediensteten. Bezirksinspektorin Karin Kernstock begutachtete einen Tanktransporter, der Diesel geladen hatte. Bei diesem Fahrzeug war alles in Ordnung.

Bei der Kontrolle der Ladung muss Bezirksinspektor Roman Eisschill manchmal auch körperlichen Einsatz zeigen. Foto: Schrefl

Bis zum Nachmittag kontrollierte die Landesverkehrsabteilung insgesamt 15 Fahrzeuge, wobei sie insgesamt 45 Übertretungen nach dem Gefahrgutrecht feststellen konnte. Weiters gab es zwei Übertretungen wegen mangelnder Ladungssicherung, vier technische Mängel, drei sonstige Mängel nach dem Verkehrsrecht und zwei Organmandate wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. 20 vorläufige Sicherheiten mit einem Gesamtbetrag von 7.205 Euro wurden eingehoben.

