Unfall in Völtendorf: Ein Pkw krachte gegen Baum, einer fuhr ins Feld

Montag-Mittag kam es auf der B39 bei Völtendorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge involviert waren. Vermutlich aufgrund eines fehlgeschlagenen Überholmanövers verlor eine Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem Baum.

Ein weiteres Fahrzeug kam dabei von der Straße ab und in einem Feld zum Stehen. Rettungsdienste und Feuerwehren wurden sofort alarmiert, darunter ein Hubschrauber und mehrere Rettungswagen. Ursprünglich bestand die Sorge, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten, was den Einsatz mehrerer Feuerwehren zur Menschenrettung auslöste. Glücklicherweise erwies sich diese Befürchtung als unbegründet.

Die Fahrerin des ersten PKWs musste jedoch von Feuerwehr und Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Sofort begannen die Rettungskräfte mit der Erstversorgung der Schwerverletzten. Die Fahrerin des zweiten Wagens konnte sich selbst befreien und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Beide Verletzten wurden in das Klinikum St. Pölten gebracht.

Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Unfallursache. Während des Einsatzes war die B39 gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.