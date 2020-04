Donnerstag-Abend lag die Anzahl der an dem Coronavirus erkrankten Personen in St. Pölten bei 85 Fällen. Mehr als die Hälfte gilt bereits als genesen. „Besonders freut es mich, dass wir heute den sechsten Tag ohne eine Neuinfektion in St. Pölten beenden konnten“, erklärt Bürgermeister Stadler. Er lobt im Facebook-Livestreaming die Disziplin der St. Pöltner und mahnt gleichzeitig, weiterhin Abstand zu halten. Über eine Stunde stand der Bürgermeister auf der Social Media-Plattform den Teilnehmern am Streaming Rede und Antwort. Rathaus-Pressesprecher Thomas Kainz übernahm die Moderation.