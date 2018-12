Jetzt wurden die Beweise ausgegraben: St. Pölten war schon im 4. Jahrhundert nach Christus Hauptstadt. Denn das damalige Aelium Cetium war Sitz des zivilen Statthalters der römischen Provinz Noricum. Das beweisen die diesjährigen archäologischen Grabungen am Domplatz.

„Dieser ist somit nicht nur Wiege der Stadt, sondern des südlichen Niederösterreichs und weit darüber hinaus“, freut sich Bürgermeister Matthias Stadler über die sensationellen Ergebnisse. „Das ist für die Geschichtsschreibung und die Identitätsfindung der Stadt eine wichtige Erkenntnis“, ist der Stadtchef überzeugt. Denn bisher wurden Ovilava, also Wels oder Lauriacum, also Enns, als Zentrum Noricums vermutet.

Der römische Vorgänger der Landeshauptfrau und seine Mitarbeiter residierten auf 5.100 Quadratmetern. „Ausgestattet war der Verwaltungskomplex mit einem Privatbad, einem großen Saal mit Aula sowie einem Komplex mit Gängen, Höfen und ungewöhnlich vielen beheizten Räumlichkeiten“, erklärt Stadt-Archäologe Ronald Risy.

Das beweist einerseits, dass Noricum von hier aus regiert wurde, andererseits auch, dass die Römer warme Füße schätzten. Denn ein Großteil des Areals war mit einer Fußbodenheizung ausgestattet, wie die Hypocausten belegen, die am Domplatz entdeckt wurden.

Rätsel aus dem Untergrund

Neben den römischen Mauern haben die Archäologen den Friedhof weiter beackert. Im November wurde die 20.000 Bestattung freigelegt. Alle Skelette sind dokumentiert und anthropologisch bestimmt worden. „Daher besitzen wir einen weltweit einzigartigen Datenschatz aus einem Friedhof, der für die Naturwissenschaften aber auch für die moderne Medizin enormem Wert ist“, erzählt Ronald Risy.

Ein bizarrer Fund gibt noch Rätsel auf: Neben Schnittverletzungen am Schädel und Unterarm entdeckten die Archäologen am Skelett eines jungen Mannes einen massiven Eisennagel im rechten Oberarm. „Das Ziel des ‚Eingriffs‘ ist uns unklar. Es dürfte sich aber weniger um eine medizinisch-orthopädische Behandlung zu Lebzeiten als vielmehr um eine Maßnahme zur Präparierung des Leichnams handeln“, so der Archäologe.