Verdächtige hinter 40 Einbrüchen in der ganzen Ostregion ausgeforscht

Seit 2021 bereitete der Polizei eine Einbruchserie Kopfzerbrechen. Zehn Mal wurde in Wohnhäuser in Niederösterreich eingedrungen, zweimal davon in Prinzersdorf, zweimal in Böheimkirchen und jeweils einmal in Markersdorf-Haindorf und Wölbling. Nun forschte die Polizei drei Beschuldigte aus: Zwei 34-jährige Kosovaren sowie ein 25-Jähriger. Und der Tätergruppe konnten noch viel mehr Einbrüche zugeordnet werden: Im Zeitraum von 1. November 2020 bis 7. März 2021 insgesamt 31 Einbruchsdiebstähle in Niederösterreich (Bezirk Baden, Korneuburg, Mödling, Wiener Neustadt-Land, St. Pölten und St. Pölten Land), ein Einbruchsdiebstahl in Wien und acht Einbruchsdiebstähle im Bezirk Oberwart.

Die beiden 34-jährigen Beschuldigten wurden im Juni 2023 beziehungsweise im August 2023 aufgrund erlassener europäischer Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Korneuburg und Eisenstadt von belgischen und deutschen Polizeibehörden festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Sie befinden sich derzeit in den Justizanstalten Korneuburg und Eisenstadt in Untersuchungshaft.

Der 25-jährige Beschuldigte wurde bereits am 3. April 2021 durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

Die drei Beschuldigten zeigten sich bei den durchgeführten Einvernahmen zum Teil geständig. Die durch die 40 Geschäfts- und Wohnhauseinbrüche verursachte Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 192.000 Euro.