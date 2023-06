Silent Cinema Die Open Air Kino Tour auch in St. Pölten

Foto: Catalina Weber

E in Filmerlebnis einmal ganz anders. Mit Kopfhörern und unter dem Sternenhimmel fand am das Ö3 Silent Cinema am Domplatz statt.

Um 21 Uhr startete Disney's Der König der Löwen unter freiem Himmel. Open Air Kinoerlebnisse hatte St. Pöltens Innenstadt schon öfter veranstaltet, doch dieses Mal konnten Besucher und Besucherinnen Lautstärke und Sprache über Funk-Kopfhörer selber steuern.