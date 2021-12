Riesen-Rucksack mit der Last der Jugend in St. Pöltens Innenstadt

Die Last der Jugend, die in der Pandemie schwer zu schleppen hat, will SOS-Kinderdorf damit verdeutlichen. „Die Zahlen von Rat auf Draht zeigen, dass es dringend einen Plan für die Jugend braucht“, betont Geschäftsleiter Clemens Klingan.

Beratungen zu Überforderung in der Schule haben sich etwa verdreifacht, Beratungen zu psychischer Gewalt in der Familie stiegen um 77 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Gestaltet hat den mehr als drei Meter hohen Rucksack „gabarage upcycling design“ aus Planenmaterial.

Die Initiative mit Shop in der Marktgasse bietet selbst Projekte für Jugendliche mit Unterstützungsbedarf. „In unserem Lehrlingsprojekt ,ChancenZukunft St. Pölten‘ merken wir, dass die Herausforderungen für junge Menschen stark steigen“, erklärt auch Vorstand Stephan Schimanowa.

Um den Langzeitfolgen entgegenzuwirken, fordert SOS-Kinderdorf ein Krisenbudget für Jugendliche.