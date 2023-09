FH St. Pölten und BG/BRG Gmünd auf der Suche nach Problemlösern

Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse AHS beziehungsweise ab der 3. Klasse BHS und auch Lehrlinge haben die Möglichkeit, an dem „SKILLsCamp Digitales.Lernen“ teilzunehmen. Im Rahmen des Projektes können sie in das Problemelösen in der echten Welt eintauchen und an aktuellen Fragestellungen von Unternehmen arbeiten.

Das „SkillsCamp“ findet von 28. bis 30. September am BG/BRG Gmünd statt. Organisiert wird die lehrreiche Veranstaltung von der Schule, gemeinsam mit der FH St. Pölten, der European University E³UDRES² und dem Digital Makers Hub.

Bei der Findung von Lösungsansätzen arbeiten die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen von maximal fünf Personen. Dabei werden sie sowohl von Studierenden als auch von Lehrenden der FH St. Pölten unterstützt. Die gewonnenen Erkenntnisse können auch als Grundlage für eine Vorwissenschaftliche Arbeit oder Diplomarbeit verwendet werden.

Die Teilnahme an allen Programmpunkten des „SKILLsCamp“ in Gmünd wird den Teilnehmenden kostenlos ermöglicht, inklusive Verpflegung und Nächtigung. Alle Informationen gibt es aufdigitalmakershub.at/skillscamp.