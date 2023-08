„Die Stimme Deutschlands“ bei NÖ Landeshauptfrau

„Ein Künstler mit Charme und Witz, nicht nur im Film, sondern auch in der Realität. Ich freue mich, dass ihn die Liebe nach Niederösterreich verschlagen hat und bin sicher, dass er sich in unserem schönen Bundesland, das so viel an Kunst, Kulinarik und traumhafter Landschaft zu bieten hat, zu Hause fühlt“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach ihrem Treffen mit Sky du Mont gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, Radio NÖ-Moderatorin Julia Schütze.

Die Landeshauptstadt ist Du Monts zweite Heimat. „Mir geht es so gut, wie noch nie in meinem Leben“, sagt er zu Barbara Schöneberger in ihrem Podcast „Mit den Waffeln der Frau“. Er baut mit seiner Liebe ein Haus in St. Pölten.

Monatelang waren in den Sozialen Medien Sichtungen des bekannten Schauspielers Dauerthema. Der NÖN gaben Julia Schütze und Sky du Mont ihr erstes Interview als Paar.