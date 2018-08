Nach viel Aufregung rund um die Nachfolge von Direktorin Ingrid Zöchling tritt Sabine Geissberger mit 1. August die Leitung des Schulzentrums Eybnerstraße an. Die provisorische Leiterin Sabine Scheicher-Gálffy verabschiedet sich nach einem Jahr wieder aus der Landeshauptstadt und geht zurück nach Baden.

Geissberger unterrichtete Rechnungswesen und Betriebswirtschaft an der HLW Amstetten. „Dort habe ich Zusatzfunktionen übernommen und als Qualitätsbeauftragte des humanberuflichen Schulwesens eng mit dem Bilungsministerium und dem Landesschulrat zusammengearbeitet“, erzählt die 51-Jährige. Nun sei es an der Zeit, selbst eine Führungsposition zu übernehmen.

Den Job trete sie mit Freude an. Von den Turbulenzen rund um die Nachbesetzung der Stelle, für die sich auch die bisherige Direktorin-Stellvertreterin Margit Simon beworben hatte, lässt sich die Wirtschaftspädagogin nicht aus der Ruhe bringen: „Der Wirbel ändert nichts an meiner Aufgabe. Ich konzentriere mich auf die Tätigkeit.“ Im Ablauf des Bewerbungsverfahrens, in dem andere parteipolitische Hintergründe wittern, sieht sie keine Probleme: „Ich habe mich normal beworben und ein Auswahlverfahren durchlaufen.“