Jetzt wird es ernst mit den Stadt-Oasen in der Landeshauptstadt. Im großen Saal der Arbeiterkammer brachten dutzende Interessierte ihre Ideen zu Papier und unter die Leute. Aus rund 20 Projekten wurden schließlich fünf Sieger-Ideen gewählt, die – wenn technisch und gesetzlich möglich – demnächst umgesetzt werden.

Die meisten Stimmen erhielt die Idee von Maria Heimerl-Lesnik: Sie wünscht sich am Traisenufer eine Plattform mit Steg. „Das könnte so manche Ideen zusammenführen, zum Beispiel diese Plattform mit einem Lebensraum Garten, einer Nasch- und Kletterwand oder auch einem Urban Garden Mobil“, so Maria Heimerl-Lesnik.

Eine Begrünung der Kremser Gasse und die Neugestaltung des Schillerplatzes landeten auf den Plätzen zwei und drei, vor Projekten für den Robinson-Spielplatz und den Riemerplatz.

„Diese Projekte werden demnächst umgesetzt“, freut sich Christian Groissmaier, Obmann des Vereins Smart Pölten Bürgerbeteiligung, dass etwas in Bewegung kommt. „Bei der Veranstaltung war zu Beginn eine prickelnde Stimmung spürbar – zum Schluss waren alle mit dem Ergebnis zufrieden.“