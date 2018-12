Insgesamt 100 Teilnehmer schmiedeten bei den ersten drei Stadt-Oase-Workshops Ideen für eine lebenswertere Stadt – vor Ort beim Robinson-Spielplatz, beim Schillerpark und in der Kremser Gasse (die NÖN berichtete). Für das Zukunftsbüro der Stadt und den Verein Smart Pölten ein erster Erfolg: „Wir werden die spannendsten Ideen bald auf ihre Umsetzbarkeit prüfen und dann umsetzen“, betont Stefan Haiderer vom Zukunftsbüro.

Im Februar starten die nächsten Planungsworkshops. Zwei Monate später werden aufbauend auf den bis dahin insgesamt zehn Planungstreffen die ersten Bauworkshops abgehalten. Sie sollen den Bürgern die Werkzeuge für die Errichtung ihrer eigenen Vorschläge geben. „Wir machen uns gerade viele Gedanken darüber, wie wir auch für die Bau- und Pflege-Phase Bürger gewinnen können“, erläutert Smart-Pölten-Obmann Christian Groissmaier. „Letztendlich wollen wir zeigen, dass wir alle St. Pölten schöner und grüner gemacht haben.“

Das Bedürfnis, für mehr Grün zu sorgen, sei stetig gewachsen, so Groissmaier. „Viele tun das aus der Motivation heraus, etwas für ihre Kinder zu schaffen.“ Den Bürgerbeteiligungsprozess sehen die beiden nicht als Feigenblatt, mit dem sich eine Kommune schmückt, sondern als echte Einbindung der Bürger. „Von Anfang an und auf Augenhöhe. Damit ist unser Projekt ein Leuchtturmprojekt“, so Haiderer.

Eine Herausforderung sehen Haiderer und Groissmaier im fehlenden Bewusstsein für gemeinschaftliches Eigentum. „Für die Naschstationen etwa müssen wir uns noch Spielregeln einfallen lassen, damit die Erwartungen der Mitgestalter bei der Ernte nicht enttäuscht werden.“