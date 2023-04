Signierstunde von Carina Berry und Linda Lime in der St. Pöltner City

Die beiden Influencerinnen Carina Berry und Linda Lime begeistern in den Sozialen Medien täglich zusammen über 3 Millionen Menschen. Zahlreiche ihrer Fans nutzten jetzt die Möglichkeit, ihre Vorbilder im echten Leben zu treffen: bei einer Signierstunde in der Thaliafiliale in der St. Pöltner Kremsergasse.

Foto: Maria Prchal

Denn die beiden sind jetzt unter die Autorinnen gegangen: Berry mit „Mein Leben, meine Regeln“ und Lime mit „Die TikTok-Schule“. In St. Pölten hielten die beiden ihre erste gemeinsame Signierstunde ab. Aufgewachsen sind die Schwestern im Bezirk Herzogenburg, Lime wohnt jetzt in St. Pölten und Berry jettet um die Welt.

Auch zukünftig dürfen sich ihre Fans auf spannende neue Projekte freuen, verraten die beiden Social Media-Profis.

