Während sich viele Kinder über die freie Sommer-Zeit freuen, bringt diese einige Eltern ins Schwitzen: Schulen machen im Sommer neun Wochen Ferien und auch Kindergärten lassen in der Mitte des Sommers drei Wochen die Rollläden herunter. Spiel und Spaß stehen in den ersten und letzten drei Ferienwochen am Programm. Dazwischen bleibt, um die Grundreinigung durchführen zu können, drei Wochen geschlossen, erklärt Schulamtsleiter Andreas Schmidt. Berufstätige und gerade Alleinerziehende stehen damit vor einer organisatorischen Herausforderung. In St. Pölten versucht man diese mit unterschiedlichen Kinderbetreuungsmöglichkeiten während des Sommers zu erleichtern.

Ein freizeitpädagogisches Programm wird in der Biku-Villa geboten. „Wir nehmen – halbtags oder ganztags – in den Ferien auch Kinder auf, die sonst nicht bei uns in den Kindergarten gehen“, sagt Direktorin Beate Eichinger. Heuer werden etwa zehn „externe“ Kinder ab drei Jahren den Sommer über betreut.

„Jüngere Kinder, also Ein- bis Dreijährige nehmen wir nur, wenn sie das ganze Jahr über bei uns sind. Das macht sonst pädagogisch wenig Sinn“, weiß Eichinger. Unternommen werden verschiedene Ausflüge und auch Planschbecken und eine Wasserrutsche sorgen im Villa-Garten in der Jahnstraße für sommerliche Unterhaltung. „Natürlich machen wir im Juli und August kein normales Programm, die Kinder sollen ja Ferien haben“, macht Eichinger deutlich.

Kapazitäten sind im Kinderhaus erschöpft

Ebenfalls zusätzliche Kids aus den Landeskindergärten werden im Juli und August – wie auch in den Weihnachts- oder Osterferien – im Kinderhaus der Volkshilfe am Mühlweg betreut. Dieses hat während der Ferien acht Wochen geöffnet, nur in der letzten August-Woche bleibt geschlossen. Die Kapazitäten sind aber bereits erschöpft: „Wir sind mit 40 Kindern ausgelastet. Heuer konnten wir deshalb nur ein Kind zusätzlich aufnehmen“, erzählt Sabrina Winner.

Neben Tagesmüttern sind, wenn Mama und Papa arbeiten, oft auch Oma oder Opa zur Hilfe. In der Landeshauptstadt können diese mit dem Leihoma-Dienst des Familienbundes auch „ausgeliehen“ werden.

Familien helfen sich gegenseitig aus

„Die Angebote sind in St. Pölten sehr gut ausgebaut. Bei der Betreuung von bis Dreijährigen gibt es, wie wir vom Eltern-Kind-Zentrum wissen, nur wenig Probleme“, erzählt Irene Bamberger vom Familienbund. Schwieriger werde es bei den Älteren, die in der schulfreien Zeit neun Wochen zuhause bleiben. Auch das Finanzielle stelle oft eine Herausforderung dar. Das bewegt viele Eltern, wie die Familienbund-Geschäftsführerin berichtet, zur Hilfe zur Selbsthilfe: „Wir beobachten im Eltern-Kind-Zentrum immer wieder, dass immer mehr Mütter und Väter sich die Betreuung aufteilen. Eine Woche passt die eine Familie auf ein paar Kinder auf, in der nächste Woche eine andere“, schildert Bamberger.